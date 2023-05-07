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ملتقى بأبوظبي يناقش أحدث التكنولوجيا العلاجية للمسالك البولية

ملتقى بأبوظبي يناقش أحدث التكنولوجيا العلاجية للمسالك البولية
8 مايو 2023 01:14

أبوظبي (وام)

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استضافت أبوظبي فعاليات ملتقى تخصصات المسالك البولية في نسخته الثالثة تحت عنوان: «مرحلة ما بعد العلاج تشجيع الإبداع والابتكار في التكنولوجيا العلاجية» في أبراج الاتحاد، بمشاركة أبرز الأطباء والمحاضرين العالميين من مختلف التخصصات الطبية لمدة يومين للتواصل، وتبادل الخبرات، والاطلاع على آخر التطورات وأفضل الممارسات في المهنة.
ويناقش الملتقى أهمية توظيف التكنولوجيا المتقدمة في مختلف مجالات الحياة والرعاية الطبية بكافة تخصصاتها واستخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات والبحوث المتطورة للكشف عن السرطان وعلاجه والأمراض المعدية، وغيرها من أمراض المسالك البولية والتقنيات المتقدمة لتحسين الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.
وقال الدكتور عبد القادر الزرعوني الرئيس المشارك للملتقى ورئيس جمعية الإمارات لأمراض وجراحة المسالك البولية: «ترتبط التخصصات الطبية ببعضها، ويمكن لكل اختصاصي أن يضيف نظرة جديدة، ويقدم مجموعة مهارات وخبرات يمكن أن تساهم بشكل كبير في تشخيص وعلاج حالات المسالك البولية، وبالتالي لا يقتصر هذا المؤتمر على تبادل الخبرات بين الأطباء في هذا الاختصاص، إنما يسعى للتعلم من ممارسات وخبرات الأطباء من مختلف التخصصات الطبية، حيث ينبغي لنا تخطي السائد من معتقدات».
أجندة
شملت أجندة الملتقى ست جلسات علمية، تتضمن عروضاً تقديمية وجلسات نقاش وأربع ورش عمل، تتناول آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا وأساليب العلاج في طب المسالك البولية، وتناقش علم الأورام وطب الأشعة وجراحة المسالك البولية والأمراض المرتبطة بالجهاز البولي، وأحدث التقنيات في وسائل التشخيص والعلاج المتعلقة بالجهاز التناسلي الذكري والعقم وطب الطوارئ وطب الأسرة.

أبوظبي
المسالك البولية
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