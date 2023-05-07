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طقس صحو بوجه عام

طقس صحو بوجه عام
8 مايو 2023 01:14

أبوظبي (وام)

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 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، وغائماً جزئياً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وقال المركز في بيانه، أمس: إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:27، والمد الثاني عند الساعة 02:24 والجزر الأول عند الساعة 08:59، والجزر الثاني عند الساعة 20:04، وفي بحر عُمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 22:57، والجزر الأول عند الساعة 17:42 والجزر الثاني عند الساعة 05:43.

المركز الوطني للأرصاد
الطقس
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