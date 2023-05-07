تعاون بين «جمعية أمراض القلب» وجامعة الإمارات

العين (الاتحاد)

وقعت جمعية الإمارات لأمراض القلب الخلقية وكلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم وشراكة لدعم البرامج والمشاريع التي تهدف إلى نشر التوعية لجميع أفراد المجتمع بخطورة أمراض القلب الخلقية وكيفية الوقاية منها، والعمل على دمج مرضى القلب الخلقي في المجتمع. وقع الاتفاقية البروفيسور جمعة الكعبي عميد كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الإمارات العربية المتحدة وحورية أحمد المري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لأمراض القلب الخلقية.

وتشمل الاتفاقية التعاون في الحملة الوطنية للتوعية بأمراض القلب الخلقية للطلاب تحت شعار «حماية ووقاية» والتي تستهدف جميع الطلاب في المدارس والجامعات في إمارات الدولة، وتشمل إجراء فحوص طبية وإقامة محاضرات للتوعية. وأكد البروفيسور جمعة الكعبي أهمية إجراء الفحوص الطبية للطلبة لاكتشاف الحالات المصابة والتوعية بأمراض القلب الخلقية والعمل على رعاية المصابين بأمراض القلب الخلقية ودمجهم في المجتمع، ونشر الوعي لدى جميع أفراد المجتمع ما يساهم في الاكتشاف والتقليل من الحالات المصابة بأمراض القلب الخلقية. من جانبها، قدمت حورية المري الشكر لكلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في دعم مشاريع جميعة الإمارات لأمراض القلب الخلقية في مساعدة المصابين بمرض القلب الخلقي وأسرهم والمساهمة في خدمة المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة.