الإثنين 8 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

تعاون بين «جمعية أمراض القلب» وجامعة الإمارات

جمعة الكعبي وحورية المري خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
8 مايو 2023 01:14

العين (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
"اطمئنان".. وحدة ذكية متنقلة لإجراء الفحوصات الدورية الشاملة
«اقتصاد جامعة الإمارات» تنظم المعرض الختامي للتدريب

وقعت جمعية الإمارات لأمراض القلب الخلقية وكلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم وشراكة لدعم البرامج والمشاريع التي تهدف إلى نشر التوعية لجميع أفراد المجتمع بخطورة أمراض القلب الخلقية وكيفية الوقاية منها، والعمل على دمج مرضى القلب الخلقي في المجتمع. وقع الاتفاقية البروفيسور جمعة الكعبي عميد كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الإمارات العربية المتحدة وحورية أحمد المري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لأمراض القلب الخلقية.
وتشمل الاتفاقية التعاون في الحملة الوطنية للتوعية بأمراض القلب الخلقية للطلاب تحت شعار «حماية ووقاية» والتي تستهدف جميع الطلاب في المدارس والجامعات في إمارات الدولة، وتشمل إجراء فحوص طبية وإقامة محاضرات للتوعية. وأكد البروفيسور جمعة الكعبي أهمية إجراء الفحوص الطبية للطلبة لاكتشاف الحالات المصابة والتوعية بأمراض القلب الخلقية والعمل على رعاية المصابين بأمراض القلب الخلقية ودمجهم في المجتمع، ونشر الوعي لدى جميع أفراد المجتمع ما يساهم في الاكتشاف والتقليل من الحالات المصابة بأمراض القلب الخلقية. من جانبها، قدمت حورية المري الشكر لكلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في دعم مشاريع جميعة الإمارات لأمراض القلب الخلقية في مساعدة المصابين بمرض القلب الخلقي وأسرهم والمساهمة في خدمة المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أمراض القلب
جامعة الإمارات
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
تحت رعاية رئيس الدولة.. معرض أبوظبي الدولي للكتاب  ينطلق 22 مايو الجاري
الإمارات
تحت رعاية رئيس الدولة.. معرض أبوظبي الدولي للكتاب  ينطلق 22 مايو الجاري
اليوم 01:15
النيادي يستعد لإجراء 19 تجربة ودراسة علمية
الإمارات
النيادي يستعد لإجراء 19 تجربة ودراسة علمية
اليوم 01:15
البرنامج النووي السلمي الإماراتي.. ترسيخ الاستدامة البيئية وتسريع الحياد المناخي 2050
الإمارات
البرنامج النووي السلمي الإماراتي.. ترسيخ الاستدامة البيئية وتسريع الحياد المناخي 2050
اليوم 01:15
«التبرع بالدم».. شريان حياة
الإمارات
«التبرع بالدم».. شريان حياة
اليوم 01:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©