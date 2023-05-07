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«أصدقاء مرضى المفاصل» تؤكد على رفع الوعي

«أصدقاء مرضى المفاصل» تؤكد على رفع الوعي
8 مايو 2023 01:14

الشارقة (الاتحاد)

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عقدت جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل، إحدى الجمعيات الداعمة للصحة في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، اجتماعها العمومي الأول لعام 2023، لبحث سبل تعزيز آليات العمل بهدف رفع مستوى الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع حول أمراض التهاب المفاصل، وضمان استدامة التواصل الفعال مع مرضى الروماتيزم وتقديم أعلى مستويات الدعم لهم، وتعزيز صحتهم العامة. جاء ذلك خلال الاجتماع العمومي الأول للجمعية خلال عام 2023 والذي عُقد برئاسة وحيدة عبد العزيز رئيسة جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل، وبحضور ممثل من وزارة تنمية المجتمع وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، حيث تضمن الاجتماع عرضاً موجزاً لأهم إنجازات الجمعية.
وأشارت وحيدة عبد العزيز إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص الجمعية على توحيد الجهود وتنسيقها نحو إطلاق المبادرات والبرامج المبتكرة التي تهدف من خلالها إلى رفع مستوى الوعي الصحي لأفراد المجتمع بأعراض التهاب المفاصل وأسبابه وطرق الوقاية، وتقديم كافة أشكال الدعم للمرضى والتخفيف من معاناتهم وتحقيق الصحة المستدامة والسعادة لهم، وصولاً إلى تحقيق رؤية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، بتعزيز الوعي الصحي بين أفراد المجتمع وتحسين السلوكيات والعادات الصحية، بما يساهم في الوقاية من الأمراض والحد من انتشارها.

جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل
المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
الشارقة
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