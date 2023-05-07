«حمدان بن راشد للأداء التعليمي» تطلق جائزتين دوليتين

دبي (الاتحاد)

في إطار سعيها الدؤوب لتشجيع الأبحاث والمبادرات الموجهة لقطاع الموهبة والجهود المدرسية التي تساعد في دعم الطلبة الموهوبين حول العالم، أطلقت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز الدورة الثانية من الجائزة الدولية للأبحاث التطبيقية في رعاية الموهوبين والجائزة الدولية للمبادرات المدرسية في رعاية الموهوبين.

وتهدف الجائزة الدولية للأبحاث التطبيقية في رعاية الموهوبين إلى تشجيع الباحثين حول العالم لا سيما الذين قدموا أطروحات دكتوراه وأبحاثاً تساهم بشكل واعد في مجال تعليم الموهوبين ورعايتهم وتنمية المواهب والمجالات الأخرى ذات الصلة. وتستهدف الجائزة الباحثين الذين يتمتعون بخمس سنوات كحد أقصى من المشاركة في البحث بعد إتمام شهادة الدكتوراه.

كما تستهدف الجائزة الدولية للمبادرات المدرسية رعاية الموهوبين جميع العاملين في مجال التعليم المدرسي مثل المعلمين ومديري المدارس والمختصين ممن يسهمون في تعليم الموهوبين ورعايتهم في المدارس العامة أو الخاصة من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية في جميع أنحاء العالم، والذين قدموا مساهمات بارزة في خدمة الطلاب الموهوبين والمتفوقين، حيث بإمكانهم التقدم للحصول على الجائزة بشكل فردي أو جماعي. وتهدف الجائزة إلى تشجيع المبادرات المدرسية المتميزة وأفضل الممارسات لتوفير تعليم واعد للطلاب الموهوبين والمتفوقين في جميع أنحاء العالم.

وقال الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «يسعدنا إطلاق الدورة الثانية من الجائزة الدولية للأبحاث التطبيقية في رعاية الموهوبين والجائزة الدولية للمبادرات المدرسية في رعاية الموهوبين. ويأتي إطلاق هذه الجوائز العالمية تماشياً مع التزامات مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز وجهودها المتواصلة نحو الارتقاء بجودة التعليم ورعاية الموهوبين في جميع أنحاء العالم. وتعتبر الجائزتان العالميتان من المبادرات الرائدة للمؤسسة، وهي تهدف إلى دعم البحث العلمي في مجالات تعليم الموهوبين ورعايتهم وتكريم الباحثين والاستفادة من بحوثهم ودراساتهم لخدمة مجتمعاتنا وتطبيق الممارسات والتجارب الناجحة. كما أن هاتين الجائزتين العالميتين تعكسان رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات واهتمامها بتشجيع البحث والابتكار ورعاية وتكريم الموهوبين من كافة أنحاء العالم وجهودها في الارتقاء بقطاع الموهبة والتعليم لإيمانها الراسخ بأهميته في تطور الشعوب، بما ينفع البشرية جمعاء».

رعاية

قالت الدكتورة «هايدرون ستوجر»، رئيس قسم أبحاث المدارس والتطوير والتقييم في جامعة ريغنسبورغ، ألمانيا: «يسعدنا إطلاق الدورة الثانية من الجائزة الدولية للأبحاث التطبيدقية في رعاية الموهوبين والجائزة الدولية للمبادرات المدرسية في رعاية الموهوبين 2023، والتي ينظمها المركز العالمي للموهوبين. وتساهم هاتان الجائزتان في دعم أفضل الممارسات والجهود المتميزة في مجال تعليم الموهوبين وتنمية مهاراتهم، وتشجيع ثقافة التميز ونشرها على المستوى العالمي. ونحن ننتهز هذه المناسبة للإشادة برسالة مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز وجهودها الحثيثة في النهوض بتعليم الموهوبين وتقديم الدعم اللازم لهم في مختلف دول العالم. ولا شك أن هذه الجوائز ستكون إضافة قيمة في دعم الجهود العالمية للارتقاء بقطاع التعليم وفي كشف البحوث المتميزة وتكريم الباحثين والاستفادة من بحوثهم ودراساتهم وإتاحة الفرصة لتبادل التجارب والخبرات بين خبراء الحقل التعليمي فضلاً عن تعميم أفضل الممارسات».

وسيتم تلقي طلبات التقديم من خلال الموقع الرسمي للجائزتين، وتستمر المؤسسة في استلام المشاركات بالجائزتين التي تبلغ كل منهما 25 ألف دولار أميركي باللغة الإنجليزية من المشاركين عبر موقعها الإلكتروني حتى يوم 30 سبتمبر 2023.