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بلدية دبي تُنظم «بطل سلامة الغذاء المدرسي»

بلدية دبي تُنظم «بطل سلامة الغذاء المدرسي»
8 مايو 2023 01:13

دبي (الاتحاد)

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أطلقت بلدية دبي برنامج «بطل سلامة الغذاء المدرسي» في المركز الدولي لفنون الطهي (ICCA) في مجمع دبي للمعرفة، بهدف تعليم الطلاب كيفية تحضير واستهلاك الأغذية بأسلوبٍ سليمٍ وصحي عبر تجربة تعليمية تفاعلية، تضمن مستقبلاً مستداماً وأكثر صحةً وأماناً بين الأطفال.  ويجسد البرنامج حرص البلدية على ضمان توفير أفضل مقومات الصحة والسلامة والأمان والتوعية بأهمية سلامة الغذاء، تعزيزاً لجودة الحياة لجميع سكان وزوار إمارة دبي، إضافةً إلى تطوير الشراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة، وتماشياً مع محاور عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ستقدم بلدية دبي بالتعاون مع مركز الطهي، من خلال البرنامج الذي سيستمر طوال عام 2023، تجربة تعليمية للأطفال عبر أنشطة تفاعلية لتحضير الطعام بالتركيز على سلامة الأغذية بأسلوبٍ إبداعي، من خلال مختصين وطهاة لتعليم الأطفال تنمية الصفات القيادية لديهم، والمساهمة في نشر الوعي بسلامة الغذاء بين ذويهم وزملائهم في المدرسة من خلال تتويجهم بلقب «بطل سلامة الغذاء».
وستشارك العديد من المدارس في دبي في البرنامج بهدف نقل المعرفة عبر الأنشطة الطلابية الداخلية، ونشرها لأكبر عدد من الطلاب والوصول لفئة أكبر من المجتمع، إضافةً إلى دعوة طلبة المدارس وتشجيعهم على التعلم المستمر حول سلامة الأغذية والمشاركة بمبادرة «أنا ألتزم بسلامة الغذاء» على الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج.

 

دبي
بلدية دبي
سلامة الغذاء
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