مدير ترخيص الآليات والسائقين بشرطة رأس الخيمة لـ«الاتحاد»: منظومة متكاملة للارتقاء بمستوى تدريب السائقين الجدد

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

قال العقيد راشد الزعابي مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة رأس الخيمة، إن مدارس ومعاهد تعليم القيادة البالغ عددها 29 معهداً ومدرسة في إمارة رأس الخيمة تخضع للرقابة المستمرة والتوجيه من قبل المركز للارتقاء بمنظومة التعليم والتدريب.

وأكد أهمية أن تسعى مدارس ومعاهد التدريب إلى تقديم أفضل منظومة للتدريب والتي تدعم جهود الشرطة في مجال تدريب وتأهيل السائقين الجدد، والذي يحقق الهدف الرئيسي في خلق بيئة مرورية آمنة، والالتزام التام بمختلف القواعد والقوانين المنصوص عليها وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وفق معايير الجودة والكفاءة.

وقال العقيد راشد الزعابي، في حواره مع «الاتحاد»: إن المركز حدد 5 مخالفات يتم رصدها بمدارس ومعاهد التدريب، ويتم دعوتها إلى تجنب ارتكابها لرفع مستوى منظومة الخدمات المقدمة، وتحقيق أعلى درجات الأمن والسلامة في مجال تدريب السائقين الجدد، والحفاظ على سلامة مختلف مستخدمي الطرق والمسارات سواء الداخلية أو الخارجية.

أوضح أن هذه المخالفات، تتمثل في استعمال مركبات التعليم في غير الأوقات والأماكن المحددة من سلطة الترخيص، حيث قد تتجه بعض من المدارس إلى تدريب السائقين الجدد في أوقات غير مسموح بها وخاصة أثناء ساعات الذروة بشكل يسهم في إرباك الشارع المروري، وإمكانية وقوع الحوادث المختلفة.

وأشار إلى أن المخالفة الثانية، تتمثل في تعليم القيادة عبر مركبة لا تحمل لوحة تعليم، والثالثة قيادة مركبة غير مخصصة للتعلم دون إذن من سلطة الترخيص، والرابعة تعليم القيادة دون الحصول على تصريح من سلطة الترخيص حيث قد يكون المدرب غير حاصل على رخصة تمكنه من تدريب السائقين، والخامسة عدم حمل التصريح أثناء التدريب. وذكر أن المركز يحرص كذلك على التواصل المستمر مع أصحاب المدارس والعاملين في تلك المدارس عبر تنظيم الملتقيات التي تأتي في إطار تحقيق الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية 2026/2023 والهدف الاستراتيجي الثاني (تمكين التنقل الآمن للطرق باستخدام الأنظمة المرورية الحديثة) والتي تجمع بين المعنيين في المركز والمدارس، والغرض منها الاستماع إلى آراء ومقترحات القائمين عليها والتعرف من قرب على أبرز التحديات التي تواجههم في مجال التدريب والتعليم والذي يعكس حرص شرطة رأس الخيمة متمثلة في المركز على تحقيق جودة الحياة ودفع مسيرة العمل نحو المزيد من التميز، وتقديم خدمات وفق أعلى المعايير بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية، وكذلك الهدف من الملتقيات هو أخذ الملاحظات والمقترحات من قبل المدارس والمعاهد ودراسة تلك المقترحات باعتبارهم شركاء في عملية التطوير والنجاح.

ساعات العمل

قال العقيد راشد الزعابي: ساعات العمل في تلك المدارس والمعاهد محدد من 9 صباحاً إلى 1 مساءً ومن 3 مساءً إلى 9 مساءً، والعطلات الرسمية تبدأ العمل من 7 صباحاً إلى 9 مساء، وذلك بهدف تفادي ساعات الذروة التي تكتظ خلالها المركبات الخاصة والحافلات المدرسية التي تقل الطلبة، وغيرها من المركبات والآليات التي تستخدم الطرق والمسارات بشكل يومي.

برامج تدريب

أوضح العقيد راشد الزعابي، أن هناك العديد من البرامج التي يخضع لها المدربون في المدارس ومعاهد القيادة، سواء من فحص طبي مهني شامل أو محاضرات تدريبية وعملية حتى يتمكن المدرب المؤهل للتدريب على تقديم أساسيات القيادة الصحيحة للمتدرب الذي سيتجه بعد استكماله متطلبات العملية التدريبية إلى القيادة على الطرق والمسارات، بالإضافة إلى برامج تدريبية للمدربين واختبار للحصول على رخصه مدرب قيادة مركبة.

مقاييس عالمية

وأشار إلى أنه يوجد في إمارة رأس الخيمة 29 معهداً ومدرسة لتعليم قيادة المركبات والتي تشهد حالياً تطوير كافة المباني والمرافق التابعة لها سواء في التدريب أو البنية التحتية من قاعات انتظار واستراحات ودورات مياه، وغيرها لتقديم المدارس وفق مواصفات ومقاييس عالمية تقدم أفضل أنواع الخدمة إلى الجمهور المستفيد.

وأكد أن هناك حملات تفتيشيه مستمره يتم توجيهها إلى المدارس والمعاهد والتي يتم خلالها التحقق من تطبيقها كافة الاشتراطات والقوانين المعتمدة، وكذلك رصد المخالفات والملاحظات فيها من أجل تحسين تلك الملاحظات وتفادي المخالفات ودعوتها إلى التصحيح من أوضاعها.

وذكر أن تلك المبادرات والبرامج المقدمة تأتي لتعزيز رضا المتعاملين والارتقاء بالمنظومة التدريبية، وفق أرقى المواصفات من خلال الالتزام بالمعايير والإجراءات ‏الصادرة من المركز وعن الخدمات المقدمة في تلك المدارس عبر رفع كفاءتها، وتحسين وتطوير خدمات تدريب قيادة المركبات المقدمة إلى الجمهور، والتعاون الدائم في ‏تطوير منظومة تدريب وتأهيل السائقين، بما ‏يتماشى مع استراتيجية شرطة رأس الخيمة.