مركز الرفاعة يحقق 98.4 % في التغطية الأمنية

دبي (الاتحاد)

أكد اللواء علي غانم، مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي بشرطة دبي، أهمية منطقة الرفاعة التي تعتبر من المناطق التجارية الحيوية في إمارة دبي، الأمر الذي يستدعي تسخير كافة الإمكانات لتقديم أرقى الخدمات للمتعاملين، خاصة أن الموقع الجغرافي يتضمن وجود مرافق سياحية مهمة، بالإضافة إلى وجود الهيئات الدبلوماسية والقنصليات.

جاء ذلك خلال اطلاعه على سير العمل في مركز شرطة الرفاعة ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء الدكتور عادل السويدي، مدير مركز شرطة جبل علي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، والعميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد خالد بن سليمان، نائب مدير المكتب التنظيمي للقيادة، والعقيد عمر بن حماد، مدير مركز شرطة الرفاعة، ونائبه العقيد جمعة خلفان المهيري، وعدد من الضباط.

واطلع اللواء علي غانم على المؤشرات الاستراتيجية للمركز، محققاً نسبة 98.4% في التغطية الأمنية في منطقة الاختصاص، وبلغت نسبة تواجد الضابط المناوب في مواقع البلاغات 100%، وبلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة دقيقة و9 ثوان.

كما اطلع اللواء علي غانم على البرامج الأمنية التي يطبقها مركز شرطة الرفاعة في مناطق الاختصاص، والتي أدت إلى تعزيز الأمن والأمان في المنطقة.

وثمن اللواء علي غانم جهود قسم السجلات المرورية وحرصهم على سلامة مستخدمي الطريق وحفظ الأرواح، وذلك من خلال الانتشار الجيد للدوريات في منطقة الاختصاص، وسجل المركز 120 بلاغاً مرورياً في عام 2022، مقابل 145 بلاغاً مرورياً في عام 2021، ونفذ المركز 7 حملات مرورية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور في عام 2022، منها الانحراف المفاجئ، صيف بلا حوادث، سلامة الطلبة، سلامة المشاة، كما نفذ القسم 16 نزولاً ميدانياً في العام 2022 نتج عنها ضبط 188 دراجة هوائية وكهربائية، مقابل 17 نزولاً ميدانياً في منطقة الاختصاص في عام 2021 نتج عنها ضبط 128 دراجة هوائية وكهربائية.

إنجازات

كما اطلع اللواء علي غانم على إنجازات المركز التي تمثلت في صفر شكوى على الموظفين، أفضل جهة في رعاية الضحايا، الأول في الرضا الوظيفي على مدار خمس سنوات متتالية على مستوى مراكز الشرطة، صفر تظلمات على العمل الإداري، صفر اختراقات أمنية للتوقيف، المبادرة الإدارية المبتكرة، حل الظواهر الأمنية والمرورية. واطلع اللواء علي غانم على إحصائيات مركز إسعاد المتعاملين، حيث أجرى المركز 5743 معاملة ذكية في عام 2022 مقارنة بعام 2021. وثمن اللواء علي غانم الجهود التي قامت بها شعبة التواصل مع الضحية في المركز، وتحقيقها لنسبة 100% في عام 2022، بتواصلها مع الضحية في الشقين الجنائي والمروري خلال سبعة أيام عمل.