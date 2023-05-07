ضاحي خلفان يحتفي بالرعيل الأول من ضباط شرطة دبي

دبي (الاتحاد)

أقام معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، مأدبة غداء بمنتجع أنانتارا بجزر العالم، على شرف ضباط الرعيل الأول المتقاعدين، حضرها الفريق مصبح بن راشد الفتان والفريق سيف عبدالله الشعفار.

وضم اللقاء كلاً من: اللواء ناصر السيد عبدالرزاق، واللواء جمعة عبيد الصايغ، واللواء إسماعيل عبدالله القرقاوي، واللواء جمعة أمان عبيد، واللواء جاسم بالرميثة، واللواء محمد أحمد بن فهد، واللواء محمد عيد المنصوري، واللواء محمد القمزي، واللواء محمد حميد سيف، واللواء محمد سعد الشريف، والعميد عباس علي السيد.

وكان في استقبال معاليه وضباط الرعيل الأول عند وصولهم إلى الجزيرة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد».

جرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث الودية، والذكريات الجميلة الطيبة التي جمعت هذه الكوكبة من الضباط المؤسسين، الذين تميزو في أداء واجبهم خلال فترة عملهم الطويلة في شرطة دبي، وخدموا وطنهم ومؤسستهم بكل تفان وإخلاص، وأعطوا وأجزلوا العطاء، وتركوا وراءهم سجلاً حافلاً بالإنجازات المشرفة، التي شكلت اللبنات الأساسية لبناء قاعدة قوية ومتينة لقيام أفضل وأحدث جهاز شرطي على مستوى المنطقة.