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الإمارات

الإمارات ترحب بعقد مباحثات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع

شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
7 مايو 2023 15:42

رحبّت دولة الإمارات بالمحادثات بين ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة.

وثمّنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها دور المملكة العربية السعودية الشقيقة والولايات المتحدة الأميركية والجهود التي قامتا بها لإنجاح الحوار، مؤكدة أهمية التوصل إلى توافق لإنهاء الأزمة بين الأطراف وتجنيب الشعب السوداني الشقيق المزيد من المعاناة.

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وعبّرت الوزارة عن الأمل في أن تسهم هذه الخطوة في تيسير وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية للمناطق المتضررة، خصوصاً للفئات الأكثر احتياجاً من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي التزام دولة الإمارات بالعمل مع شركائها والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما يخدم مصالح الشعب السوداني الشقيق، ويقود إلى استعادة السلم والأمن والأمان، ويحقق تطلعات الشعب السوداني في الاستقرار على جميع الصعد.

المصدر: وام
الإمارات
السودان
قوات الدعم السريع
القوات المسلحة السودانية
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