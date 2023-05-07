"أمنية" تُسعد قلوب عدد من الأطفال بالأردن

أبوظبي (الاتحاد)

أقامت مؤسسة «تحقيق أمنية» حفلاً مُميّزاً لتحقيق أمنيات 18 طفلاً وطفلة، في مؤسسة ومركز الحسين للسرطان في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وقد شهد حفل تحقيق الأمنيات حضور الشيخة عائشة بنت خليفة بن محمد آل نهيان، وهاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، ونسرين قطامش، المدير العام لمؤسسة الحسين للسرطان، وهاني محمد بن هويدن ممثلاً عن سفارة الدولة في الأردن، إضافة إلى فريق عمل مؤسسة «تحقيق أمنية»، وحشد من الأطباء العاملين في المركز.

وتوجّه الزبيدي بالشكر إلى القائمين في السفارة على دعمهم المتواصل لمبادرات المؤسسة الإنسانية الرامية إلى زرع بذور الأمل والسعادة في قلوب الأطفال المرضى، مُشيداً بالجهود الكبيرة والمتواصلة لمؤسسة ومركز الحسين لتقديم أرقى معايير الرعاية الصحية للأطفال المُصابين بالسرطان ودعمهم في مسيرتهم العلاجية.

كما ثمّن الزبيدي حضور مقدمي برنامج «تسالي أحلى عالم» الذي يعرض على قناة «MBC 3»، وهم: ندى أشتي وطارق غانم، والبرنامج الإبداعي الإنساني «أهلاً سمسم» الذي يقدمه مبتكرو «افتح يا سمسم» وبرنامج «سسمي ستريت»، لإسعاد قلوب الأطفال والمُشاركة في تحقيق أمنياتهم.

وأضاف الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، قائلاً: «يُسعدنا إدخال الأمل والتفاؤل على قلوب 18 طفلاً وطفلة من المُصابين بمُختلف أنواع مرض السرطان، من خلال تحقيق أمنياتهم بالحصول على أنواع مُختلفة من أحدث الأجهزة الإلكترونية المتطوّرة، وكاميرا احترافية، إضافة إلى غرف نوم جديدة».

واختتم الزبيدي تصريحه بالقول: «نتطلّع على الدوام إلى مواصلة تحقيق الأمنيات بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان، فأمنيات الأطفال المرضى على رغم بساطتها أحياناً غير أنها تُسهم في غمر قلوبهم مع عائلاتهم بمشاعر الفرح والسعادة، وتمنحهم القوة والشجاعة على تحمّل مسيرة العلاج، مع التطلّع بتفاؤل إلى مُستقبل يكون مُشرقاً وخالياً من المرض».

من جهتها، شكرت نسرين قطامش، مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، الشيخة عائشة بنت خليفة بن محمد آل نهيان، ومؤسسة تحقيق أمنية، وسفارة دولة الإمارات في الأردن على جهودهم المميزة ومبادراتهم الخيّرة في تحقيق أمنيات أطفال مركز الحسين للسرطان البسيطة، التي تساهم بشكل كبير في دعم عملية شفائهم ورفع معنوياتهم وتعزير ثقتهم، فيما يعدّ جزءاً لا يتجزّأ من الرعاية الشمولية التي يمتاز المركز بتقديمها.

ومن جانب آخر استقبل معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان سفير الدولة في الأردن، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية» هاني الزبيدي، حيث أكد معاليه على الرسالة الأخلاقية للدولة ونهجها الإنساني من خلال إدخال السعادة والأمل إلى قلوب المصابين والمرضى خاصة الأطفال، وفي نهاية اللقاء قدم الزبيدي درع المؤسسة إلى معالي السفير، مثمناً دعم السفارة الدائم لمبادرات وفعاليات «تحقيق أمنية».