معرض أبوظبي الدولي للصيد يُطلق مُسابقة «أجمل برقع للصقور2»

أعلن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية عن إطلاق نسخة ثانية من مُسابقة "أجمل برقع للصقور" ضمن فعاليات الدورة العشرين التي يُنظّمها نادي صقاري الإمارات خلال الفترة من 23 إلى 29 أغسطس القادم.



وساهمت مُسابقة "أجمل برقع للصقور" التي أطلقها المعرض في الدورة الماضية لأوّل مرّة في تاريخه بنجاحها الكبير في استقطاب مُشاركة واسعة من 15 دولة وتعريف الآلاف من طلبة مدارس أبوظبي بما يُمثّله برقع الصقر من رمزية تاريخية وقيمة تراثية أصيلة فضلاً عن المُساهمة في دعم وتشجيع الحرفيين والمُبدعين والشركات المُتخصّصة في صناعة أدوات ومُعدّات الصقارة وكان 32 حرفياً مُبدعاً قد شاركوا في المُسابقة الفريدة من نوعها من الإمارات ودول عربية وعالمية.



وتتألف لجنة تحكيم المسابقة من خبراء مُتخصصين في قطاع الصقارة ومُعدّاتها ومن أعضاء في نادي صقاري الإمارات وتتمثّل المعايير المُعتمدة في التقييم في درجة كفاءة ومدى فائدة البرقع المُصنّع للطير.



وكان قد فاز بالمركز الأول في المُسابقة بنسخة العام الماضي (أبوظبي 2022) شركة "أتيليير فالكونويد" من اليابان وبالمركز الثاني "أورتون أتش أس ي" من تايوان وحصلت عفراء محمد الظاهري من دولة الإمارات على المركز الثالث.