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«كابسات» ينطلق بدبي 16 مايو بمشاركة 340 عارضاً و75 متحدثاً

«كابسات» ينطلق بدبي 16 مايو بمشاركة 340 عارضاً و75 متحدثاً
7 مايو 2023 12:27

أعلن المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية «كابسات» عن انطلاق دورته الـ 29 في مركز دبي التجاري العالمي 16 مايو الجاري، بشراكة استراتيجية مع مدينة دبي للاستوديوهات التابعة لمجموعة تيكوم. ومن المتوقع أن يستقطب المعرض - الذي يستمر ثلاثة أيام - ما يزيد على 14 ألف زائر وأكثر من 340 عارضاً من 400 علامة تجارية، بالإضافة إلى 75 متحدثاً إقليمياً وعالمياً. وسيقدم «كابسات» الحدث الرائد في مجال البث وصناعة المحتوى والإنتاج والتوزيع والإعلام الرقمي والترفيه، في دورته لهذا العام ميزات جديدة ومتطورة للزوار، بما في ذلك استوديو الإنتاج الافتراضي «كابسات بودكاست» في موقع المعرض، إلى جانب فعالياتٍ أخرى. وتولت «بيكسو جام» إنشاء استوديو الإنتاج الافتراضي، الذي سيسلط الضوء على أفضل الممارسات، كما سيقدم إرشادات ومعلومات لصنَّاع الأفلام السّاعين لتوظيف مجموعات الأدوات الافتراضية لإنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية والإعلانات التجارية والفعاليات الحية، بالإضافة إلى عرض مجموعة من الحلول المستدامة التي تساعد قطاع صناعة الأفلام على تقليل الأثر البيئي. وقالت آزين سامارماند، مدير عام «بيكسو جام فيرتشوال برودكشن»، إن تقنية الإنتاج الافتراضي المبتكرة تتيح تطوير صناعة أفلام مستدامة، كما تقلل بشكل كبير من النفايات وتساعد على الحدّ من الأثر البيئي، مشيرة إلى أن «كابسات 2023» يشكل منصةً بارزة، للتوعية بأهمية ومزايا الإنتاج الافتراضي، والعمل على المساهمة في بناء مستقبلٍ أفضل من خلال الحلول الصديقة للبيئة للتصوير السينمائي. وستتاح للمشاركين والزوار فرصة التعرف على دور التقنيات المتقدمة في الفعاليات السينمائية والمهرجانات، ومتابعة عروض حية لنظام التصوير الروبوتي (GlamBot)، وهي كاميرا متطورة وعالية السرعة مثبتة على ذراع روبوتية، تتولى تصوير لقطات احترافية وتُستخدم على نطاقٍ واسع في هوليوود والمهرجانات السينمائية وجوائز الغرامي وجوائز الأوسكار. وستستضيف «دلما للإلكترونيات» استوديو الإنتاج الافتراضي «كابسات بودكاست»، متيحةً منصةً لجميع صُنَّاع المحتوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيتم تسجيل حلقات جديدة من البودكاست بشكل حي خلال المعرض، بمشاركة التقنيين ومختصي وخبراء صناعة المحتوى وقادة الأعمال. وستكون حلقات البودكاست متاحة على مجموعةٍ من المنصات. وتشمل أبرز مزايا دورة هذا العام عمليات البث بوساطة CABSAT TV، وجولات في مدينة دبي للاستوديوهات، وهي مجتمع شامل مخصص لقطاع الإعلام والترفيه في دبي. بدوره، قال ماجد السويدي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم، إن دبي تمتلك كافة المقومات والإمكانات التي تتيح لها مواصلة دورها المحوري في تطوير قطاع الإعلام وصناعة المستقبل، لافتاً إلى أن الشراكة مع «كابسات» تأتي انسجاماً مع الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي عاصمةً للإعلام العربي. وبعد النجاح الذي حققه خلال العام الماضي، سيشهد «كابسات 2023» دورةً جديدة من ملتقى شراكات الإنتاج لتشجيع الاستثمار في مشاريع المحتوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال التشغيل والتمويل والإنتاج المشترك. وستتيح الدورة المقبلة من فعاليات ملتقى شراكات الإنتاج فرصاً جديدة لشركات الإنتاج والمستثمرين ومنتجي المحتوى ضمن هذا القطاع. كما ستشهد أعمال دورة هذا العام من معرض كابسات إطلاق جوائز صُنَّاع التجهيزات الاحترافية للبث في الشرق الأوسط (TBV)، لتكريم الشركات التي تشكل منتجاتها ركيزةً أساسية لصناعة البث في المنطقة وقوةً دافعة للابتكار ضمن القطاع، مما يسهم بإحداث فارقٍ ملموس في إنجاز العمليات اليومية. وتشمل فئات الجائزة الكاميرات وتجهيزات مراقبتها وإدارتها، إلى جانب منظومات أخرى، وتغطي كافة المؤسسات التي تركز على استخدام التكنولوجيا في هذا القطاع. وتتضمن فعاليات الحدث CABSAT TV، وهو بث حي تتولى تشغيله «بيكسو جام» على كافة منصات التواصل الاجتماعي، وعلى جميع الشاشات الرقمية في المعرض. ويشكل CABSAT TV قناةً للعارضين للترويج لعلاماتهم التجارية ومنتجاتهم المتقدمة، حيث يسلط الضوء على أحدث التقنيات والاتجاهات في مجال إنتاج الأفلام. وتتضمن أجندة المعرض سلسلةً من العروض التقديمية والجلسات النقاشية والحوارات مع خبراء القطاع، سيبحث خلالها المختصون التحديات والفرص في بيئة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وواقع قطاع البث والإعلام في المنطقة، ومحركات الطلب على تكنولوجيا الإعلام وتأثيراتها، واتجاهات وآفاق الإعلام لأفريقيا جنوب الصحراء. وسيشكل الحدث والمعرض التجاري المصاحب له منصةً لتسهيل التواصل وتطوير التعاون بين الشركات من خلال عددٍ من الفعاليات، ومن ضمنها برنامج اجتماعات كابسات العالمية، والذي يعد خدمة تواصل حصرية تتيح للعارضين والزائرين المسجلين إمكانية البحث والتواصل وحجز الاجتماعات مع أبرز الشخصيات والجهات المشاركة في المعرض.

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المصدر: وام
مركز دبي التجاري العالمي
المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية
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