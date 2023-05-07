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تحت رعاية رئيس الدولة.. الدورة الـ32 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب تعقد فعالياتها

تحت رعاية رئيس الدولة.. الدورة الـ32 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب تعقد فعالياتها
7 مايو 2023 11:21

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تُقام فعاليات الدورة الـ32 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، في الفترة من 22 حتى 28 من مايو 2023، بتنظيم من مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة -أبوظبي، وبمشاركة نُخبة من كبار الأدباء والمفكِّرين والناشرين من معظم أنحاء العالم.

ويحتفي المعرض هذا العام بمفهوم الاستدامة فكرة محورية، تماشياً مع إعلان دولة الإمارات عام 2023 عاماً للاستدامة. وسيشهد المعرض مبادرات وفعاليات وندوات متنوِّعة تهدف إلى تسليط الضوء على طرق الاستدامة، وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

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وتستضيف دورة هذا العام مجموعة متنوِّعة من كبار الشخصيات والأدباء والناشرين وصنّاع المحتوى، ليقدّموا جدولاً متكاملاً من الفعاليات المتنوِّعة التي تُلبّي تطلُّعات الجمهور، وتشمل خمسة محاور أساسية تغطّي البرنامج الثقافي، برامج الفنون الإبداعية، برامج الأطفال والناشئة، والبرامج المهنية المتخصِّصة، إضافة إلى برامج الشركاء.

وسيشهد الجمهور تنوُّعاً واضحاً في برنامج المعرض، الذي يضمُّ أركاناً متعدِّدة ومِنصَّتيْن للجلسات الثقافية، تقدِّم كلٌّ منهما مجموعة واسعة من الجلسات الحوارية والندوات والأمسيات الشعرية التي تستضيف نخبة من ألمع الأسماء في عالم الفكر والأدب والإعلام، ومِنصّات متعدِّدة لتواقيع الكتب.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مركز أبوظبي الوطني للمعارض
رئيس الدولة
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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