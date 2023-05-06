سلطان بن أحمد القاسمي يعزي في وفاة محمد راشد العويس

الشارقة (وام)

قدم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له محمد راشد بن سالم العويس، وذلك في مجلس العزاء بمنطقة العزرة في الشارقة.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

حضر واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية المركزية بالشارقة، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس هيئة الطيران المدني بالشارقة، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة الطيران المدني بالشارقة، والشيخ عصام بن صقر القاسمي مستشار صاحب السمو حاكم الشارقة، والشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي، والشيخ طارق بن فيصل القاسمي، والشيخ محمد بن خليفة المعلا، والشيخ منصور بن إبراهيم المعلا، ومعالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، ومعالي عبدالرحمن صالح آل صالح، وعبدالله أمين الشرفاء مستشار صاحب السمو حاكم عجمان، وسالم علي المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، وعدد من أعضاء المجلس الاستشاري والبلدي بالشارقة.