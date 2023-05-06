الأحد 7 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

الطقس صحو نهاراً.. رطب ليلاً

الطقس صحو نهاراً.. رطب ليلاً
7 مايو 2023 01:08

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
مسؤولون: ملتقى الاستثمار منصة للتوجهات الاستثمارية العالمية
«قمة إدارة الطوارئ والأزمات».. رؤية إماراتية لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً، وارتفاع آخر في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية/ 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الخليج العربي سيكون خفيفاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:39 والثاني عند الساعة 01:55 والجزر الأول عند الساعة 08:21 والثاني عند الساعة 19:38.
ولفت إلى أن بحر عُمان سيكون خفيفاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:22 والثاني عند الساعة 22:17 والجزر الأول عند الساعة 16:56 والثاني عند الساعة 04:58.

الطقس
الإمارات
المركز الوطني للأرصاد
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
الدوري السعودي.. الاتحاد يتحدى التعاون والنصر لعبور الخليج
الرياضي
الدوري السعودي.. الاتحاد يتحدى التعاون والنصر لعبور الخليج
اليوم 13:15
مسؤولون: ملتقى الاستثمار منصة للتوجهات الاستثمارية العالمية
الاقتصادي
مسؤولون: ملتقى الاستثمار منصة للتوجهات الاستثمارية العالمية
اليوم 13:13
«الاقتصاد» توقع اتفاقية تعاون مع رابطة المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال
الاقتصادي
«الاقتصاد» توقع اتفاقية تعاون مع رابطة المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال
اليوم 12:58
«كابسات» ينطلق بدبي 16 مايو بمشاركة 340 عارضاً و75 متحدثاً
الإمارات
«كابسات» ينطلق بدبي 16 مايو بمشاركة 340 عارضاً و75 متحدثاً
اليوم 12:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©