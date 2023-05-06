تنمية المجتمع تتلقى 771 طلب استشارة أسرية

آمنة الكتبي (دبي)

استقبلت وزارة تنمية المجتمع 771 طلب استشارة أسرية، بحسب موقع الوزارة الإلكتروني، حيث توفر الوزارة 4 قنوات تفاعلية تحت مظلة «تآلف» لتقديم الاستشارات الأسرية لجميع أفراد المجتمع على مدار الـ24 ساعة، وتحرص الوزارة على تحقيق سلامة وجودة حياة أفراد المجتمع واستقرار الأسرة، كونها خدمة تنموية تتيح التواصل مجاناً مع نخبة من ذوي الاختصاص والمستشارين الأسريين، الذين يجيبون عن استفسارات أفراد المجتمع، ويقدمون لهم النصح والإرشاد عبر الوسيلة التي تناسب كل شخص.

تعزز «تآلف» للاستشارات الأسرية بقنواتها الأربع المتجددة، استقرار وترابط وتماسك الأسرة، باعتبارها قلب المجتمع النابض، وأساس التلاحم المجتمعي، وتسعى لتحقيق واقع أسري أفضل، وحياة اجتماعية أجمل، حيث تركز «تآلف» على التفاعل والتحاور لنشر المعرفة والتوجيه والتأهيل، وجعل الاستشارات أسهل وأسرع وصولاً إلى الأسرة والمجتمع، سعياً لتجاوز التحديات المجتمعية، وتعزيز الاستقرار الأسري في كل بيت.

كما يأتي التوسع في قنوات «تآلف» وإتاحتها للجميع، في سياق حرص الوزارة الدائم على التقرّب من الأسرة، والوصول إليها بالمزيد من المبادرات، ودعمها ومساندتها وتلبية احتياجاتها ومتطلباتها، لتبقى رغم كل المتغيرات والتحديات متآلفة ومستقرة.

وأصبحت تآلف للاستشارات الأسرية متاحة 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، بكل خصوصية وسرية تامة، حيث تزداد أهمية هذه الخدمة التنموية في ظل الحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي، نظراً لدورها في تقريب وجهات النظر، وتجاوز التحديات والخلافات الأسرية، والحد من وقوعها بالتوعية والنصح والإرشاد، بما يحقق مزيداً من الآثار الإيجابية على صحة المجتمع النفسية والأسرية والسلوكية.

وتتاح خدمات «تآلف» الاستشارية للمواطنين والمقيمين على أرض دولة الإمارات بشكل مجاني، للحصول على استشارات أسرية في مختلف المجالات (اجتماعية، أسرية، زوجية، تربوية، وسواها) سواء من خلال الاتصال الهاتفي، أو بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة تنمية المجتمع WWW.MOCD.GOV.AE ويتطلب إنشاء ملف شخصي للاستفادة من الخدمة عبر الموقع، والتي يجري تقديمها في إطار الخصوصية والسريّة التامة، وتوافق أعلى المعايير العالمية، لتعزيز نشر الثقافة الأسرية الإيجابية وتعميم الوعي الأسري في المجتمع.

كما يقدم الخدمة نخبة من الأخصائيين والمرشدين الأسريين على مستوى الدولة يقدمون خدمات، بالإضافة إلى نخبة من الأخصائيين الأسريين ممن يقدمون حلقات تآلف لايف، والتي تبث بشكل أسبوعي عبر إنستغرام الوزارة ويتابعها مختلف فئات المجتمع من داخل الدولة وخارجها.

وتستثمر وزارة تنمية المجتمع منصاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتقدم برنامج «تآلف لايف»، الذي يعتبر قناة مجتمعية تفاعلية من خلال البث المباشر عبر «إنستغرام» الوزارة، وتتضمن حلقات أسبوعية تعنى بالأسرة، تهدف إلى تعزيز وزيادة الوعي والاستقرار الأسري والمجتمعي.

كما يتم بخط متواز نشر الفيديوهات التوعوية على منصات التواصل الاجتماعي التابعة لوزارة تنمية المجتمع، وتنفيذ الحملات التوعوية التفاعلية على حساباتها في وسائل التواصل، وتعنى بشكل أساسي بدعم وتعزيز ثقافة اللجوء للإرشاد الأسري في حل المشكلات الأسرية، حرصاً منها على خلق شريحة مجتمعية، تدرك أهمية اللجوء لذوي الاختصاص لتجاوز العقبات الحياتية.