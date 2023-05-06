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الإمارات

تحصين الفضاء الرقمي للدولة وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية

تحصين الفضاء الرقمي للدولة وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية
7 مايو 2023 01:08

أبوظبي (وام)

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أكد مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات نجاح المنظومات السيبرانية الوطنية في التصدي لجميع الهجمات الإلكترونية الخبيثة البائسة التي استهدفت البنية التحتية والأصول الرقمية الوطنية وقطاعات استراتيجية في الدولة. 
وأضاف مجلس الأمن السيبراني، أن تعاون الجهات المعنية وتفعيلها لمنظومات الطوارئ السيبرانية لها أكبر الأثر في دحر وردع هذه الهجمات السيبرانية الفاشلة.
أوضح المجلس أن فرق العمل الوطنية تمكنت من التصدي الاستباقي باحترافية وكفاءة عالية لجميع الهجمات السيبرانية التي شنتها التنظيمات الإرهابية السيبرانية، وأنه تم تحديد هوية هذه التنظيمات، وتم التعامل معها وفق منظومات الحماية وسياسات الأمن السيبراني. 
وأكد مجلس الأمن السيبراني مواصلة جميع فرق العمل الوطنية العمل على تحصين الفضاء الرقمي للدولة، وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في هذا الصدد إذ تتمتع دولة الإمارات ببنية تحتية رقمية فائقة التطور.
أهاب مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات بجميع المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة إلى أخذ الحيطة والحذر من أي هجمات سيبرانية تستهدف البنية التحتية والأصول الرقمية الوطنية.
وطالب مجلس الأمن السيبراني الجهات الحكومية والخاصة بتفعيل منظومة الطوارئ السيبرانية والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لمشاركة البيانات باستباقية والتصدي للهجمات الخبيثة.
وشدد مجلس الأمن السيبراني على أهمية التصدي لمختلف الأنواع من الهجمات السيبرانية من قبل القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى تفعيل منظومات الحماية وسياسات الأمن السيبراني، ورفع وعي الجهات لأي نشاطات إلكترونية مشبوهة قد تضر في بيئاتهم.
الجدير بالذكر أن الإمارات تنتهج أفضل معايير وممارسات التحول الرقمي الآمن وحماية البنى التحتية الرقمية الوطنية، والتي هي أساس التحول الرقمي من خلال منظومة أمن سيبراني فائقة التطور قادرة على تحصين الفضاء الرقمي للدولة.

الإمارات
الفضاء الرقمي
مجلس الأمن السيبراني
الهجمات الإلكترونية
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