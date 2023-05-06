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400 خبير يناقشون مستجدات الجراحات التجميلية للعيون

400 خبير يناقشون مستجدات الجراحات التجميلية للعيون
7 مايو 2023 01:07

دبي (وام)

انطلقت في دبي أعمال مؤتمر الجمعية العالمية للجراحة الترميمية والتجميلية للعيون «WSOPRAS 2023» بمشاركة وحضور أكثر من 400 خبير من ذوي الاختصاص في مجال الجراحات التجميلية من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أحدث ما توصل إليه العلم والأبحاث والتقنيات في هذا المجال وتبادل الخبرات للعمل على تحسين هذا القطاع.
افتتحت المؤتمر -الذي عقد في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية ويستمر ثلاثة أيام - الشيخة الدكتورة نورة القاسمي، رئيسة جمعية الإمارات لطب العيون.
ويسلط المؤتمر الضوء على أحدث ما توصلت إليه جراحة العيون التجميلية في دول مجلس التعاون الخليجي ما يعزز من مكانة مدينة دبي كمركز صحي عالمي.
وأكدت الشيخة نورة القاسمي خلال كلمتها في المؤتمر الدور الذي تلعبه مدينة دبي في استضافة مثل هذه الفعاليات والأحداث المتخصصة لاسيما في القطاع الطبي، مبينة أن مدينة دبي تعد رائدة في مجال إقامة الفعاليات الكبرى المتخصصة حول العالم وصناعة أرقى المعايير لتحقيق الإنجازات العالمية، مشيرة إلى أن هذا الحدث يعد الأول من نوعه على مستوى العالم في مجال تخصصه ويمثل بذلك فرصة فريدة للتقدم وتحقيق إنجاز فريد لاسيما مع مشاركة عدد من الرواد والمختصين بأمراض العيون من مختلف أنحاء العالم مشيدة بالتطور الكبير الذي شهده القطاع الطبي والقائمون عليه.
وقالت: «يسعى الكثير منا إلى تحقيق الكمال في مجال عمله وأدعو الجميع إلى المشاركة في تحقيق إنجاز في مجال تخصصاتهم والعودة إلى الوطن لتطبيق ما شاهدناه وتعلمناه على أرض الواقع خلال هذا المؤتمر».
وشهدت الجلسات الحوارية الرئيسية، في اليوم الأول للمؤتمر، مناقشات فعالة حول مرض العين الدرقي والجراحات الحديثة المبتكرة والعلاجات لأمراض الجفون والشبكية.
وقال الدكتور فينود غوبا جراح العيون والجراحة التجميلية للعيون: «يسعدنا مشاركة العديد من الخبراء والأطباء المختصين في هذا المؤتمر لتقديم ومشاركة خبراتهم العملية وتطلعاتهم بهدف تحقيق الفائدة للمرضى على الصعيد العالمي».

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جراحات
تعد الجراحات التجميلية والترميمية للعيون واحدة من أسرع القطاعات الطبية نمواً حول العالم لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي حيث وصلت إلى ما يقارب 116 مليار دولار أميركي في دولة الإمارات فقط بينما وصل معدلها السنوي على مستوى العالم إلى 12.6% لتتعدى قيمتها السوقية العالمية 1.5 مليار دولار أميركي.

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