يفتتحه عالم الفضاء فاروق الباز.. المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي الثلاثاء المقبل

دبي (الاتحاد)

يفتتح عالم الفضاء المصري، البروفيسور فاروق الباز، جلسات النسخة الثالثة من المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي، موجهاً كلمة إلى الشباب العربي من داخل مساحة المنتدى في «الميتافيرس». ومن خلال جلسات المنتدى الذي تنظيمه جمعية الصحفيين الإماراتية بالتعاون مع مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف، ومؤسسة رؤية الإمارات الإعلامية، ورابطة رواد التواصل الاجتماعي، يعقد المنتدى هذا العام تحت عنوان «صناعات الإعلام الإبداعية في ظل التكنولوجيا المتقدمة - الذكاء الاصطناعي والميتافيرس» يومي التاسع والعاشر من مايو الجاري.

وأكد البروفيسور فاروق الباز أهمية أن يتخذ الشباب العربي من التطورات التكنولوجية المتسارعة فرصاً واعدة لتطوير مهاراته، وابتكار أدوات وحلول جديدة تعزز سوق العمل العربي في قطاعات، مثل الذكاء الاصطناعي و«الميتافيرس» والاقتصاد الرقمي. وأضاف محمد الحمادي، رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية: «إن الجمعية تسعى من خلال المنتدى هذا العام لدعم كافة الجهود من أجل تشجيع الصحفيين على التعامل مع الذكاء الاصطناعي من خلال تعزيز ثقافة الذكاء الاصطناعي في الإعلام الإماراتي، وإدماج تقنياته المختلفة في مختلف القطاعات الإعلامية، لتكون نواة لتعزيز مهارات الصحفيين داخل دولة الإمارات، وتمكينهم من كافة أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي». وأشار الدكتور محمد عبد الظاهر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي، رئيس المنتدى، إلى أن المنتدى هذا العام يركز على صناعات الإعلام الإبداعية وتقنيات «الميتافيرس» كرافد قوي من روافد الاقتصاد الرقمي العالمي، والتي سوف تساهم وبقوة في صناعة فرص ضخمة للاستثمار خلال الأعوام الخمسة القادمة في المنطقة العربية.