سناء عودة لـ«الاتحاد»: «نيويورك أبوظبي» تعزز النمو المستدام في الإمارات

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أكدت البروفيسورة سناء عودة، عضو هيئة التدريس وأستاذة علوم الحاسوب في جامعة نيويورك أبوظبي، أهمية الحوسبة الكمية، التي تلعب دوراً كبيراً في إيجاد حلول لأبرز التحديات المتمثلة بالتغير المناخي والحاجة لإرساء مستقبل أكثر استدامة، واستخدام هذه التقنية المميزة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المرتبطة بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وتابعت: «تتميز الحواسيب الكمية بقدرتها على رفد الجهود بشكل كبير من خلال معالجة المشكلات المعقدة وتوفير حلول جديدة في العديد من المجالات، كما يمكن أن تسهم قوة المعالجة الكبيرة في تحقيق اكتشافات مهمة في مجالات تحسين أنظمة الطاقة المتجددة، وتطوير النمذجة المناخية، وتحسين المواد والعمليات المستخدمة في التقاط وتخزين واستخدام الكربون، وتطوير مواد جديدة ليتم استخدامها في البطاريات وخلايا الطاقة الشمسية والمحفزات لإنتاج الطاقة النظيفة، وتحسين الشبكة الذكية وحلول النقل والزراعة واستخدام الأراضي». وأوضحت، أن ما يمنح الحوسبة الكمية قوتها وأهميتها، هو اعتماد الحوسبة الكمية على أجهزة تستخدم الجسيمات دون الذرية، مثل الإلكترونات والفوتونات، في شكل كيوبتات تسمح لها بالوجود في أكثر من حالة في الوقت ذاته، على عكس الحواسيب التقليدية التي تعالج المعلومات بصورة بتات توجد في حالة ثنائية، إما صفر أو واحد. ومن هنا، تستمد الحوسبة الكمية قوتها الكبيرة، حيث تؤدي إضافة المزيد من الكيوبتات إلى تعزيز الأداء بشكل متضاعف، بخلاف قدرة معالجة البيانات في الحواسيب التقليدية، والتي تزداد بشكل خطي.

فيما يتعلق بمدى سرعة تطور هذه التكنولوجيا، أفادت بأن شركة جوجل أشارت إلى تفوق الحواسيب الكمية في عام 2019، حيث أنجز حاسوبها المزود بمعالج بقوة 53 بتاً كمياً مهمة معقدة خلال 200 ثانية كانت ستستغرق 10 آلاف عام بأداء الحاسوب التقليدي الخارق، وهو ما يعطي مثالاً عملياً على نتائج هذا النوع من الحوسبة. وكشفت شركة آي بي إم العام الماضي عن معالج بقوة 433 بتاً كمياً، وصرحت بأنها على وشك الوصول إلى معالج بقوة 1.000 بت كمي هذا العام، وهو ما أعلنت عنه العديد من الشركات الأخرى أيضاً.

وتابعت: تجري حالياً عمليات تطوير أجهزة الحاسوب الكمية بسرعة تفوق التوقعات، ستساهم في إحداث نقلة نوعية في العالم بفضل قدراتها الحسابية المذهلة، على الرغم من التهويل الكبير الذي يحيط بهذا المجال في الوقت الراهن والحاجة الماسة إلى اتخاذ بعض الخطوات الهامة واللازمة للحد من الأخطاء وزيادة مستويات استقرار أداء هذه الحواسيب.

ولفتت إلى أنه يمكن تخيل تأثير القدرة الحسابية الكبيرة للحوسبة الكمية التي سنراها في عالمنا مستقبلاً، على مختلف المجالات، بما في ذلك قطاعات الأمن والتمويل وتصميم الأدوية وتعلم الآلة والذكاء الاصطناعي وأبحاث البيانات الضخمة والتصنيع الرقمي، حيث سيكون بإمكاننا مثلاً تطوير لقاح لأي وباء قادم خلال أسبوع واحد بدلاً من عام في المستقبل.

وأضافت: لطالما كان لدي الثقة بأن التكنولوجيا تساعد على نهوض المجتمع، لذلك قمنا في جامعة نيويورك أبوظبي بإطلاق مسابقة هاكاثون الدولية لإفادة المجتمع منذ 11 عاماً للمساعدة على تحقيق هذه الرؤية، والتي شارك فيها أكثر من 200 طالب من مختلف أنحاء العالم، وفي ضوء إعلان عام 2023 عاماً للاستدامة في دولة الإمارات ومشاركتنا في شبكة المناخ الجامعية في مؤتمر الدول الأطراف «كوب 28»، إذ إن موضوع المسابقة شكّل دليلاً واضحاً على التزامنا في جامعة نيو يورك، بالمساهمة في تعزيز النمو المستدام في دولة الإمارات والمنطقة ومختلف أنحاء العالم وضمان مستقبل مستدام. وأكدت أن مسابقة هذا العام ركزت على استخدام الحوسبة الكمية لإيجاد حلول للمشكلات المرتبطة بشكل خاص بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وتم تحديد هذه الأهداف كمجالات قابلة للتطوير، كما يتوفر الكثير من التمويل والدعم الفني للشركات والمؤسسات القادرة على تطوير الحلول، كما عمدنا إلى توظيف مسابقة هاكاثون الدولية لتوفير إطار فعال للطلاب المشاركين وإتاحة الفرصة أمامهم لتقديم مساهماتهم في مجتمع أوسع نطاقاً يركز على النتائج الملموسة، وذلك إلى جانب شركائنا في القطاع والأوساط الأكاديمية، بما يشمل «مايكروسوفت» و«جوجل» ومؤسسة جنيف للعلوم والدبلوماسية والأمم المتحدة. ويمكن للطلاب المساهمة في تغيير العالم نحو الأفضل من خلال استخدام التكنولوجيا الكمية الحديثة.

وبينت أنه تم إطلاق مسابقة الهاكاثون الدولية لإفادة المجتمع منذ 11 عاماً، وكان هناك انعكاسات لهذه الهاكاثونات، على مستوى الأفراد المشاركين، وعلى المجتمع، ووفرت الفعالية منصة مميزة للمشاركين السابقين للانطلاق في مساراتهم المهنية المختلفة، حيث حصل بعضهم على منح دراسية وحصل آخرون على وظائف أو قاموا بإطلاق شركاتهم الناشئة الخاصة. وشملت ابتكارات المشاركين في المسابقة العام الماضي تطبيقات تهدف إلى تحسين توجيه الخدمات الطبية المتنقلة، والكشف عن فيروسات، مثل «كوفيد-19»، والتحقق من دقة الخوارزميات، وتعزيز أمن الطاقة واستدامتها، وتمكين العملاء في قطاع الرعاية الصحية ذوي القدرة الحسابية المحدودة من تصنيف البيانات الطبية الحساسة بشكل آمن، وتوفير فرص عمل في العالم العربي وغيرها الكثير.

فعاليات

أشارت إلى أن هذه الفعاليات وغيرها، تعد جزءاً مما تهدف إليه جامعة نيويورك أبوظبي، إذ تسعى إلى تحقيق الفائدة الاجتماعية في العالم العربي وجميع أنحاء العالم. فتتيح المسابقة للطلبة اكتشاف حلول الحوسبة الكمومية لمجموعة واسعة من المشاريع المليئة بالتحديات، بدءاً من تقنيات تعلُّم الآلة والذكاء الاصطناعي، ومروراً بعمليات المحاكاة الفيزيائية المعقدة وعلوم الكيمياء والحاسوب والرعاية الصحية والرياضات، ووصولاً إلى تقنيات اللعب عبر «الإنترنت» ومفاهيم الأمن والعلوم الاجتماعية والأعمال الفنية التي تم إنشاؤها باستخدام تقنيات الحوسبة الكمومية.