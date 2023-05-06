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شرطة دبي تكرم المتطوعين من الجمهور

خلال تكريم أفراد الجمهور الذين شاركوا في المبادرات المجتمعية لمركز شرطة نايف أثناء رمضان (من المصدر)
7 مايو 2023 01:07

دبي (الاتحاد)

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كرمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مركز شرطة نايف المتطوعين من الجمهور الخارجي الذين شاركوا مع المركز في مبادراته المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك.
وأشاد العقيد عمر موسى عاشور، نائب مدير مركز شرطة نايف، خلال حفل التكريم الذي أقيم في مقر المركز، بالدور المتميز للمتطوعين في إنجاح المبادرات التي ينفذها مركز شرطة نايف والمساهمة في تحقيق الأهداف المرجوة منها. وأكد العقيد عمر عاشور، أن شرطة دبي عملت منذ وقت مبكر على ترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية، وأوجدت منظومة متكاملة ومنصة تعنى بالتطوع في المبادرات المجتمعية التي تنفذها شرطة دبي، نظراً للانعكاسات الإيجابية للتطوع على الفرد والأسرة والمجتمع، متمنياً لهم مواصلة التميز والعمل في إطار يعكس الدور الشمولي لشرطة دبي بالمجتمع.
وفي ختام الحفل كرم العقيد عمر عاشور المتطوعين ومنحهم شهادات شكر وتقدير، وبطاقة إسعاد لخمسة منهم، تقديراً لجهودهم في العمل التطوعي، وتحفيزاً لكافة القائمين على دعم وتعزيز التطوع.

رمضان
شرطة نايف
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