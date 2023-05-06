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الطقس المتوقع على الإمارات غداً

أبوظبي
6 مايو 2023 22:32

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً، وارتفاع آخر في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية.
الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً سرعتها 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
وذكر المركز، في نشرته اليومية، أن الخليج العربي سيكون خفيفاً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:39 والثاني عند الساعة 01:55 والجزر الأول عند الساعة 08:21 والثاني عند الساعة 19:38.
ولفت إلى أن بحر عُمان سيكون خفيفاً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:22 والثاني عند الساعة 22:17 والجزر الأول عند الساعة 16:56 والثاني عند الساعة 04:58.

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المصدر: وام
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