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الإمارات

طائرة مساعدات طبية إماراتية تصل إلى السودان

طائرة مساعدات طبية إماراتية تصل إلى السودان
6 مايو 2023 20:40

وصلت إلى مطار بورتسودان، اليوم السبت، طائرة إماراتية تحمل 50 طناً من الإمدادات والمستلزمات الطبية العاجلة والعقاقير الأساسية لعلاج إصابات وجراحات الطوارئ في السودان.

يأتي إرسال الطائرة في إطار الجهود الإغاثية المتواصلة لدولة الإمارات في دعم الشعب السوداني الشقيق وتجسيداً لرؤيتها الإنسانية.

تشمل الإمدادات الطبية الإماراتية مجموعة كبيرة من الأدوية المخصصة لمعالجة الجروح الناجمة عن الإصابات وحالات الطوارئ والأدوية، مثل المضادات الحيوية والأدوية غير الستيرويدية ومضادات الالتهاب وضمادات الجروح الطبية وحزم الشاش وأطقم التنضير للعناية بالجروح والأشرطة الجراحية.

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تُعد الإمارات من الدول الأولى التي بادرت بإرسال مساعدات مباشرة للسودان، في إطار حرصها المتواصل على تقديم الدعم للأشقاء.

الجدير بالذكر أن الإمارات أرسلت، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، طائرة تحمل 30 طناً من الإمدادات والمساعدات الطبية العاجلة، وطائرة أخرى تحمل 30 طناً من المساعدات الغذائية.

المصدر: وام
الإمارات
مساعدات طبية
السودان
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