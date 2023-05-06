الأحد 7 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

الإمارات تجلي 176 شخصاً وإعلاميين من السودان

الإمارات تجلي 176 شخصاً وإعلاميين من السودان
6 مايو 2023 20:12

وصلت إلى دولة الإمارات، عصر اليوم السبت، طائرة إجلاء تقل 176 من رعايا سبع دول، وعدداً من العاملين في وسائل الإعلام الدولية قادمة من السودان الذي يشهد اشتباكات منذ منتصف الشهر الماضي.

تقل الطائرة الفئات الأكثر احتياجاً من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، حيث وضعتهم دولة الإمارات على رأس أولوياتها، وتستضيفهم على أراضيها، وتوفر لهم كافة الخدمات قبيل نقلهم إلى دولهم.

أخبار ذات صلة
مسؤولون: ملتقى الاستثمار منصة للتوجهات الاستثمارية العالمية
«قمة إدارة الطوارئ والأزمات».. رؤية إماراتية لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، نجاح عملية الإجلاء التي قامت بها دولة الإمارات في إطار جهودها الإنسانية والتزامها بتعزيز التعاون والتضامن العالميين، واستمرارا لنهجها الإنساني القائم على توفير الحماية للمدنيين، ومد يد العون للدول في أوقات الحاجة.
وأشارت الوزارة إلى التزام دولة الإمارات بالعمل مع شركائها والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما يخدم مصالح الشعب السوداني، مشددة على أهمية تكثيف الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار والعودة للإطار السياسي والحوار والمضي قدماً في المرحلة الانتقالية وصولا إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان.

وتواصل دولة الإمارات توفير كافة خدمات الاستضافة للرعايا خلال إجلائهم إلى مدينة بورتسودان ووجودهم فيها. كما أرسلت، أمس الجمعة، طائرتي إغاثة، الأولى بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية تحمل 30 طناً من الإمدادات والمستلزمات الطبية العاجلة، والثانية تحمل 30 طناً من الإمدادات الغذائية والإغاثية.

المصدر: وام
الإمارات
إجلاء رعايا
السودان
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
مسؤولون: ملتقى الاستثمار منصة للتوجهات الاستثمارية العالمية
الاقتصادي
مسؤولون: ملتقى الاستثمار منصة للتوجهات الاستثمارية العالمية
اليوم 13:13
«الاقتصاد» توقع اتفاقية تعاون مع رابطة المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال
الاقتصادي
«الاقتصاد» توقع اتفاقية تعاون مع رابطة المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال
اليوم 12:58
«كابسات» ينطلق بدبي 16 مايو بمشاركة 340 عارضاً و75 متحدثاً
الإمارات
«كابسات» ينطلق بدبي 16 مايو بمشاركة 340 عارضاً و75 متحدثاً
اليوم 12:27
بنزيمة يعادل إنجاز مارسيلو
الرياضي
بنزيمة يعادل إنجاز مارسيلو
اليوم 12:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©