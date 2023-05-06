محمد بن راشد يوجه بتقديم الدعم للسودانيين العالقين في الدولة

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بتقديم الدعم للأشقاء السودانيين العالقين في الدولة.

وكتب المكتب الإعلامي لحكومة دبي، على حسابه الرسمي على موقع تويتر، «تنفيذاً لتوجيهات محمد بن راشد بتقديم الدعم للأشقاء السودانيين العالقين في الدولة بسبب الأوضاع التي تشهدها السودان، أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية ومؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية تعاونهما في وضع خطة متكاملة لتقديم الدعم والرعاية اللازمة للعالقين وأسرهم».

تنفيذاً لتوجيهات محمد بن راشد بتقديم الدعم للأشقاء السودانيين العالقين في الدولة بسبب الأوضاع التي تشهدها السودان، أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية ومؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية تعاونهما في وضع خطة متكاملة لتقديم الدعم والرعاية اللازمة للعالقين وأسرهمhttps://t.co/JaJuzXLG1d pic.twitter.com/5fRTWIMFk8 — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) May 6, 2023