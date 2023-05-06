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محمد بن راشد يوجه بتقديم الدعم للسودانيين العالقين في الدولة

محمد بن راشد يوجه بتقديم الدعم للسودانيين العالقين في الدولة
6 مايو 2023 18:49

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بتقديم الدعم للأشقاء السودانيين العالقين في الدولة.
وكتب المكتب الإعلامي لحكومة دبي، على حسابه الرسمي على موقع تويتر، «تنفيذاً لتوجيهات محمد بن راشد بتقديم الدعم للأشقاء السودانيين العالقين في الدولة بسبب الأوضاع التي تشهدها السودان، أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية ومؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية تعاونهما في وضع خطة متكاملة لتقديم الدعم والرعاية اللازمة للعالقين وأسرهم».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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محمد بن راشد
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