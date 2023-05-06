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الإمارات

الإمارات تنضم إلى منظمة شنغهاي للتعاون كشريك حوار

توقيع مذكرة تفاهم للانضمام إلى الرابطة كشريك حوار
6 مايو 2023 18:33

مُنحت دولة الإمارات رسمياً صفة «شريك حوار» في منظمة شنغهاي للتعاون، وذلك على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية المنظمة، والذي عُقد في غوا بجمهورية الهند يومي 4 و5 مايو 2023.
تُوّجَت مشاركة دولة الإمارات بالتوقيع على مذكرة تفاهم للانضمام إلى الرابطة كشريك حوار.
ومثّل الدولة في مراسم التوقيع الدكتور عبد الناصر الشعالي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الهند.
يجسد منح صفة «شريك الحوار» جهود دولة الإمارات المتواصلة في الحفاظ على شراكات متوازنة ومتنوعة وتطويرها مع الدول والمنظمات متعددة الأطراف في جميع أنحاء العالم.
في ضوء شراكة دولة الإمارات في منظمة شنغهاي للتعاون، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، على الدور الكبير الذي لعبته المنظمة على مدى العقود الأخيرة في دعم الاستقرار السياسي، والازدهار الاقتصادي في جميع أنحاء أوراسيا وخارجها.
وأكد سموه التزام دولة الإمارات الثابت بالتعددية بصفتها عضوًا فاعلاً في المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن الدولة تدرك الأهمية الحاسمة لمنظمات، مثل منظمة شنغهاي للتعاون، في بناء جسور التعاون بين الدول الأعضاء نحو تحقيق الأهداف المشتركة.
وأضاف سموه «ستسعى دولة الإمارات في الفترة المقبلة إلى اتخاذ خطوات فاعلة في مشاركتها مع منظمة شنغهاي للتعاون والدول الأعضاء فيها. إنّنا سعداء بالانضمام كشريك حواري في منظمة يستمر تأثيرها وأهميتها العالمية في النمو».
تأسست منظمة شنغهاي للتعاون في يونيو 2001. وتتمثل الأهداف الرئيسية للمنظمة في تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء، وتعزيز التعاون في الشؤون السياسية والاقتصاد والتجارة والعلوم والثقافة والتعليم والطاقة والنقل والسياحة وحماية البيئة، والحفاظ على السلم والأمن والاستقرار الإقليمي، وإنشاء نظام سياسي واقتصادي دولي عادل.
تشمل الدول الأعضاء في المنظمة: جمهورية الصين الشعبية، وجمهورية الهند، وجمهورية إيران الإسلامية، وجمهورية كازاخستان، وجمهورية قيرغيزستان، وجمهورية باكستان الإسلامية، وروسيا الاتحادية، وجمهورية طاجيكستان، وجمهورية أوزبكستان.
كما تضم المنظمة كلاً من: جمهورية أفغانستان الإسلامية، وجمهورية بيلاروسيا، ومنغوليا، كدول مراقبة.
وانضمت دولة الإمارات ودولة الكويت ومملكة البحرين وجمهورية المالديف وميانمار إلى قائمة شركاء الحوار الحاليين في المنظمة، والتي تضم: المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية أذربيجان، وجمهورية أرمينيا، ومملكة كمبوديا، وجمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، وجمهورية تركيا، وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية.

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