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أولى اللقطات لالتحام مركبة "دراجون" بالمنفذ الأمامي من وحدة "هارموني" على متن محطة الفضاء الدولية

أولى اللقطات لالتحام مركبة "دراجون" بالمنفذ الأمامي من وحدة "هارموني" على متن محطة الفضاء الدولية
6 مايو 2023 16:41

نشر مركز محمد بن راشد للفضاء عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أولى اللقطات لالتحام مركبة "دراجون" بالمنفذ الأمامي من وحدة "هارموني" على متن محطة الفضاء الدولية.

ويتواجد على متن المركبة رائد الفضاء سلطان النيادي، وزملاؤه بطاقم Crew-6. 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سلطان النيادي
مركز محمد بن راشد للفضاء
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