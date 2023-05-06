نشر مركز محمد بن راشد للفضاء عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أولى اللقطات لالتحام مركبة "دراجون" بالمنفذ الأمامي من وحدة "هارموني" على متن محطة الفضاء الدولية.

ويتواجد على متن المركبة رائد الفضاء سلطان النيادي، وزملاؤه بطاقم Crew-6.