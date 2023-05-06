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الإمارات

منصور بن زايد يحضر مراسم استقبال الملك تشارلز الثالث

منصور بن زايد يحضر مراسم استقبال الملك تشارلز الثالث
6 مايو 2023 09:17

 حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، اليوم في العاصمة البريطانية لندن، مراسم الاستقبال الذي أقامه صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، في "قصر باكنجهام".
ونقل سموه إلى صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث تحيّات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتهنئة سموّه له بمناسبة تتويجه ملكاً للمملكة المتحدة، معرباً عن خالص تمنياته لجلالة الملك بالتوفيق في مهامّه الملكية، ومُتمنياً للمملكة المتحدة وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.
وهنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، جلالة الملك تشارلز الثالث وجلالة الملكة كاميلا، متمنيا لهما دوام التوفيق والسداد.
وأعرب سُموه عن حرص قيادة الدولة على تطوير العلاقات التاريخية التي تجمع الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، وسعيها إلى الارتقاء بها وتعزيزها من أجل بناء مستقبلٍ أفضل بين البلدين.
وأشار سموه إلى الدور الكبير الذي قامت به الملكة الراحلة إليزابيث الثانية في تعزيز علاقات الصداقة المتينة التي جمعت المملكة المتحدة ودولة الإمارات منذ عهد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وترسخت في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، والتي تشهد خلال عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، المزيد من الازدهار والنماء.

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حضر حفل الاستقبال أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول والحكومات.

المصدر: وام
الإمارات
منصور بن زايد
الملك تشارلز الثالث
بريطانيا
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