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علي محمد الشامسي: ذكرى توحيد القوات المسلحة علامة مضيئة في مسيرة الاتحاد

علي محمد الشامسي: ذكرى توحيد القوات المسلحة علامة مضيئة في مسيرة الاتحاد
6 مايو 2023 01:19

أبوظبي (وام)

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أكّد معالي علي محمد الشامسي، رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن توحيد القوات المسلحة الإماراتية، علامة مضيئة ضمن مسار وحدة الصف، وإحدى ركائز التقدم، وأبرز شمائل العزم التي تفردت بها رؤى القيادة الحكيمة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الدولة، طيب الله ثراه. وقال الشامسي، في كلمة له بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لتوحيد القوات المسلحة: «جاء قرار التوحيد بحكمة ثاقبة في سجل التاريخ، أفضت إلى ما وصلت إليه القوات المسلحة من مستوى عالٍ من الاستعداد والجهوزية والخبرات المتراكمة، والحضور الفاعل إقليمياً ودولياً في تعزيز الأمن والاستقرار». وأضاف معاليه: «إن القوات المسلحة الإماراتية، عضد خير تحمل البعد الإنساني المستدام والراسخ طوال مسيرتها منذ قرار التوحيد، وأصبحت أنموذجاً بين نظرائها في البذل والتضحية والذود والعطاء، والكفاءة والمهارة والتدريب والتسليح ومنظومة العمل»

علي محمد الشامسي
الإمارات
الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية
ذكرى توحيد القوات المسلحة
القوات المسلحة
توحيد القوات المسلحة
القوات المسلحة الإماراتية
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