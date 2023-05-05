ريم الهاشمي: آفاق جديدة من التعاون بين الإمارات وأستراليا

أبوظبي (وام)

زارت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، خلال الفترة من 3 إلى 5 مايو 2023 أستراليا، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، حيث قامت معاليها بزيارة كل من سيدني وكانبرا وأدليدوبريسبن.

والتقت معالي الهاشمي، خلال الزيارة، معالي ريتشرد مارلز، نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع الأسترالي، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين التي وصلت لمراحل متقدمة من التعاون، ولاستعراض سبل الارتقاء بها، وتنمية الفرص الاستثمارية والاقتصادية. والتقت معاليها، معالي بيني وونغ، وزيرة الخارجية الأسترالية، حيث ناقشت الوزيرتان المصالح المشتركة بين البلدين، سعياً لضمان الاستقرار والأمان والازدهار للأجيال القادمة. واستعرضتا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتبادلتا وجهات النظر بشأنها.

كما التقت معاليها، معالي دون فاريل، وزير التجارة والسياحة الأسترالي، حيث ناقشت معه أطر التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية كافة، ومنها الطاقة المتجددة والتكنولوجية والرقمية. وأشاد معالي فاريل بالدور الحيوي الذي تلعبه شركات الطيران الإماراتية في تعزيز قطاع السياحة والتجارة والاستثمار الأجنبي المباشر بين البلدين.

وبحث مع معالي الهاشمي خطط تنمية هذا الجانب المهم من العلاقات الثنائية، حيث أشارت معاليها إلى أن عدد الرحلات بين البلدين يبلغ 56 رحلة في الأسبوع، وإلى أنّ أكثر من 230 ألف سائح أسترالي قاموا بزيارة دولة الإمارات خلال عام 2022.

وأكدت معالي ريم الهاشمي، خلال لقاءاتها عدداً من أعضاء مجلس الأعمال الإماراتي الأسترالي ومجموعة من رجال الأعمال، ضرورة مواصلة الجهود لاستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة في أسواق البلدين، وبناء المزيد من الشراكات التجارية، حيث أشارت معاليها إلى أن حجم التبادل بلغ 3.5 مليار دولار أميركي في 2021.

وفي السياق ذاته، أكدت معالي الهاشمي أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وأستراليا ما سيعود بالفائدة على كلا البلدين. وخلال زيارتها إلى العاصمة كانبرا، عقدت معاليها لقاء مع مجموعة من المسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية لبحث آليات التعاون الثنائي في الملفات المشتركة.

وفي الجامعة الوطنية الأسترالية (ANU) ألقت معاليها خطاباً حول جهود دولة الإمارات في تعزيز توافق الآراء والإجماع العالمي تمهيداً لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP28).

وأعربت معاليها عن تطلعها لمشاركة أستراليا الفعالة في المؤتمر المزمع انعقاده في نوفمبر المقبل في مدينة إكسبو دبي.

كما التقت معاليها عدداً من المسؤولين الأستراليين، وأعربت معاليها، في ختام زيارتها، عن سعادتها بمستوى العلاقات الثنائية وأواصر الصداقة التي تجمع البلدين، وأعربت عن تطلعها إلى البناء عليها للوصول إلى آفاق جديدة من التعاون المثمر في المجالات كافة.