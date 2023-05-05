عبدالله بن سالم القاسمي: ذكرى توحيد القوات المسلحة يوم خالد في التاريخ

الشارقة (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أن ذكرى توحيد القوات المسلحة، يوم مخلد في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، يعكس الإيمان الصادق والرؤية الحكيمة المشتركة للقادة المؤسسين.

جاء ذلك في كلمة لسموه عبر «درع الوطن» بمناسبة الذكرى الـ47 لتوحيد القوات المسلحة.

وقال سموه: «تمثل ذكرى توحيد القوات المسلحة التي كانت في السادس من مايو 1976م يوماً مخلداً في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، فبتوحيد القوات المسلحة تعاضدت أيدي أبناء الوطن كافة تحت راية واحدة للدفاع عن الاتحاد، وتوفير الأمن والأمان ليتمكن كل من يقطن على هذه الأرض الغالية من العمل والاجتهاد براحة وطمأنينة وهمة عالية ساهمت في تحقيق الإنجازات الكبرى في سنوات قليلة».

وأضاف: «إن توحيد القوات المسلحة في ظل ما كانت تشهده ظروف الدولة في بداية تأسيسها، إنما يعكس الإيمان الصادق والرؤية الحكيمة المشتركة للقادة المؤسسين لتوفير كل ما يعزز من اتحاد الدولة، ويقوي أركانها، ويسهم في نهضة شاملة يحفها الرخاء والطمأنينة والأمان في ظل قيادة رشيدة، وقوات باسلة على أرفع المستويات، تحرس الوطن وتدافع عن ترابه».

وتابع: «انطلقت القوات المسلحة في تأدية مهام جليلة ليست على مستوى الدفاع عن الوطن وتعزيز أمنه ورخائه فحسب، بل حتى في تقديم أرقى الأمثلة في الإنسانية والعطاء اللامحدود الذي شهدته أراضي مختلف الدول التي قدر لها ظروف صعبة لمختلف الأسباب، فوجدت بعدها أبطال قواتنا المسلحة جنباً إلى جنب يقدمون يد العون والمساندة، وينصرون الحق ويدافعون عن المظلوم ليعكسوا قيم ومبادئ الدولة وقيادتها الحكيمة».

وبهذه المناسبة، هنأ سموه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، والضباط وصف الضباط وأفراد قواتنا المسلحة كافة، راجياً المولى عز وجل أن يديم على دولتنا نعمه كافة، من أمن وأمان وتقدم وازدهار».