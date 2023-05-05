ولي عهد رأس الخيمة: قواتنا المسلحة العين الساهرة على أمن الوطن

رأس الخيمة (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أن القوات المسلحة الإماراتية الدرع الحصين الذي يحمي الوطن، والعين الساهرة على حفظ مكتسباته وأمن المواطنين والمقيمين.

وقال سموه، في الكلمة التي وجهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة الذكرى الـ47 لتوحيد قواتنا المسلحة التي توافق السادس من مايو من كل عام، إن قرار توحيد القوات المسلحة يجسد بوضوح قيمة الوحدة التي آمن بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورسخها في وجدان أبناء القوات المسلحة، وأبناء الوطن بوجه عام، فهذا القرار لا يرمز فقط لوحدة القوات المسلحة، وإنما أيضاً يعبر عن تجذر قيم الولاء والانتماء والوطنية التي تسري في شرايين أبناء الوطن جميعاً.

وأكد سموه أن ما وصلت إليه قواتنا المسلحة من تطور هو نتاج جهد كبير بذل على مدى سنوات طويلة ورؤية عميقة وبعيدة النظر بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسار عليها ويعززها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وتقوم على الاهتمام بالعنصر البشري المقاتل بحيث يمتلك كل المقومات التي تساعده على القيام بدوره في أداء واجبه المقدس في الدفاع عن الوطن وامتلاك أحدث منظومات الأسلحة والتكنولوجيا الدفاعية المتقدمة في العالم الجوية والبرية والبحرية، وتوفير أرقى برامج التدريب والمناورات المشتركة من خلال الاحتكاك مع مدارس عسكرية مختلفة من المنطقة وخارجها.

وقال: اليوم ونحن نحتفل بالذكرى الـ47 لتوحيد قواتنا المسلحة الباسلة نستذكر بكل فخر واعتزاز الملاحم والبطولات التي حققها أبناء الوطن في كافة المهام الموكلة إليهم سواء داخل الدولة أو خارجها بكل جدارة واقتدار ونثمن عالياً تضحيات شهدائنا الأبرار الذين نذروا أنفسهم لخدمة وطنهم الغالي، داعين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه ويسكنهم فسيح جناته وينزلهم منازل الشهداء والصديقين.

وفي ختام كلمته، رفع سموه بهذه المناسبة أحر التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود، وإلى شعب الإمارات الوفي وإلى أسر الشهداء.