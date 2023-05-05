سعيد بن طحنون: ذكرى توحيد القوات المسلحة راسخة في ذاكرة الوطن

أبوظبي (وام)

قال معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان إن الاحتفال بالذكرى السابعة والأربعين لتوحيد القوات المسلحة سيبقى تاريخاً راسخاً في ذاكرة الوطن ووجدان أبنائه ومصدر عز وفخر ورمز عزيمتنا وقوة إرادتنا وتماسكنا. ونوه معاليه، في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ47 لتوحيد القوات المسلحة، بحكمة ورؤية القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات، رحمهم الله، الذين أسسوا دعائم هذا الاتحاد الراسخ الذي أضحت القوات المسلحة درعه وحصنه المنيع حامية لمكتسباته الوطنية ومسيرته. وأكد معاليه أن تضحيات أبناء القوات المسلحة تجاوزت الحدود الجغرافية للوطن إلى العالم أجمع دفاعاً عن مبادي قيم العدالة، وشدد على الدور الاستثنائي الرائد لقواتنا المسلحة في مسيرة البناء الوطنية عبر الحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه. وقال معاليه: «في هذه المناسبة الغالية على قلوب أبناء الإمارات نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، ونائبيه، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأفراد قواتنا المسلحة، وشعب الإمارات، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يوفقهم ويسدد خطاهم، وأن يديم على دولة الإمارات عزتها وكرامتها ومكانتها وأن يُنعم عليها بمزيد من الأمن والأمان والتقدم والرقي والازدهار في ظل قيادتنا الرشيدة. وأضاف معاليه: «في هذه الذكرى الطيبة نقف إجلالاً وإكباراً لأرواح شهدائنا الأبطال الذين سيظل عطاؤهم وتضحياتهم مشاعل نور تضيء حاضرنا ومستقبلنا وتنهل من معينها أجيال الإمارات القدوة والنموذج في الولاء والانتماء لوطننا وقيادتنا الرشيدة».