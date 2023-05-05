السبت 6 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

رئيس الأركان: القوات المسلحة قادرة ومؤهلة للتعامل مع مختلف التطورات والتحديات

رئيس الأركان: القوات المسلحة قادرة ومؤهلة للتعامل مع مختلف التطورات والتحديات
6 مايو 2023 01:19

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات.. ريادة واستشراف لمستقبل حقوق الإنسان
الإمارات تدعو إلى معالجة النزاعات في أوكرانيا والبوسنة وكوسوفو

أكد معالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة أن قرار توحيد القوات المسلحة في السادس من مايو 1976 كان اللّبنة التي أكملت البناء الاتحادي، ورسخت قواعده، والشاهد على بعد نظر القادة المؤسّسين رحمهم الله جميعاً.
وفيما يلي نص الكلمة التي وجهها معاليه عبر مجلة درع الوطن بمناسبة الذكرى الـ47 لتوحيد القوات المسلحة:
«شكل قرار توحيد القوات المسلحة في السادس من مايو 1976 تحت قيادة مركزية واحدة وشعار وعلم واحد، والذي كان نتاج اتفاق في الرؤى وتوحّدٍ في الآمال والطموحات بين المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه القادة المؤسسين، اللّبنة التي أكملت البناء الاتحادي، ورسخت قواعده، والشاهد على بعد نظر القادة المؤسّسين، رحمهم الله جميعاً، الذين آمنوا بأن وحدة البنيان العسكري هي الأساس القوي للبنيان الاتحادي كله، والتجسيد العملي لقناعتهم بأن الأمن الوطني كل لا يتجزأ.
إن ما سطرته قواتنا المسلحة من إنجازات وبطولات في مختلف مسارح العمليات، وما شهدته من تطوير وتحديث منذ قرار توحيدها التاريخي ليس نهاية المطاف، فما تشهده دولة الإمارات من تطور متنامي في مختلف الصعد والمجالات، وما تسعى إلى تحقيقه من خطط طموحه صاغتها قيادتنا الرشيدة «حفظها الله»، لوضع الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً خلال الخمسين عام المقبلة، وما يشهده العالم من اشتداد في حدة التنافس الاستراتيجي في مختلف المجالات، وفي القلب منها المجالات العسكرية والتكنولوجية، كل ذلك يدفعنا جميعاً لمضاعفة الجهد من أجل مواصلة وتسريع مسيرة تطوير وتحديث قواتنا المسلحة لتكون قادرة ومؤهلة للتعامل مع مختلف هذه التطورات والتحديات التي تفرضها، ولاسيما في ظل بيئة إقليمية وعالمية شديدة الضبابية والتعقيد».
لقد كانت قواتنا المسلحة جزءاً رئيساً في مسيرة النجاح والتطوير التي شهدتها دولة الإمارات، تحت قيادتها الرشيدة، خلال الخمسين عاماً الماضية، وسيستمر هذا الدور ويتعزز خلال الخمسين عاماً المقبلة.
في هذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا يجب أن نستذكر بكل الفخر والعرفان والتقدير تضحيات شهدائنا الأبرار الذين بذلوا أرواحهم الطاهرة الزكية فداء للوطن ودفاعاً عن قيمه ومصالحه ومكتسباته، ضاربين أروع الأمثلة في الشجاعة والإقدام وحب الوطن والولاء لقيادته الرشيدة.. هؤلاء الشهداء سيظلون دائماً هم مصدر الفخر والعزة لنا وللأجيال القادمة، نستلهم منهم القدوة والنموذج في كل ما من شأنه خدمة وطننا وإعلاء رايته وقيمه ومبادئه.
وفي النهاية لا يسعني إلا أن أرفع أسمى آيات التهاني إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة «حفظه الله» ونائبيه وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وإلى كل أبناء قواتنا المسلحة، وشعب الإمارات، بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا، مجددين عهد الولاء للوطن ولقيادته الرشيدة بأن نعمل جاهدين للحفاظ على مكتسبات الوطن وصون مقدراته، والوصول به إلى أعلى مراتب الرفعة والتقدم تحت قيادتنا الرشيدة حفظها الله».

أركان القوات المسلحة
رئيس أركان القوات المسلحة
ذكرى توحيد القوات المسلحة
القوات المسلحة
توحيد القوات المسلحة
القوات المسلحة الإماراتية
الإمارات
عيسى المزروعي
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
جانب من ندوة «تحديات الريادة واستشراف المستقبل لحالة حقوق الإنسان بالإمارات» في جنيف (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات.. ريادة واستشراف لمستقبل حقوق الإنسان
اليوم 01:21
الملك تشارلز الثالث
عربي ودولي
تشارلز الثالث.. «تتويج الـ1000 عام»
اليوم 01:21
أعمدة الدخان تتصاعد من الخرطوم
عربي ودولي
الخارجية السعودية: مبادرة لاستضافة طرفي الأزمة السودانية في جدة
اليوم 01:21
ألكسندر فوتشيتش
عربي ودولي
الرئيس الصربي يتعهد بنزع السلاح في البلاد
اليوم 01:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©