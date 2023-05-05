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محمد خلفان المهيري: القوات المسلحة شهدت نقلة نوعية كبيرة في أدائها

محمد خلفان المهيري: القوات المسلحة شهدت نقلة نوعية كبيرة في أدائها
6 مايو 2023 01:19

أبوظبي (وام)

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قال اللواء الركن محمد خلفان المهيري، مدير مكتب صاحب السمو وزير الدفاع، إن قرار توحيد القوات المسلحة في السادس من مايو عام 1976 كان إيذاناً بمرحلة جديدة أطلقت الطاقات لعملية تطوير وتحديث شاملة مبنية على أسس علمية بهدف تعزيز قدرات قواتنا المسلحة التي استطاعت أن تثبت وجودها في أكثر من معترك، سواء من خلال مشاركتها في عمليات حفظ السلام أو مساهمتها الإنسانية على جميع الصعد، أو من خلال اشتراكها في تمارين ثنائية أو جماعية مشتركة.
وأضاف المهيري في كلمة عبر مجلة (الجندي) بمناسبة الذكرى ال47 لتوحيد القوات المسلحة أن القوات المسلحة شهدت في السنوات الماضية عمليات تحديث جذرية، أحدثت نقلة نوعية كبيرة في أدائها كمّاً وكيفاً في جميع أفرعها البرية والبحرية والجوية مؤكداً التزام هذه القوات بمواصلة أداء مهامها الوطنية في ظل القيادة الحكيمة لقيادتنا الرشيدة.
وفيما يلي نص الكلمة:.
(في السادس من مايو، في مثل هذا اليوم من كل عام، تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم من أعز أيامها الوطنية، يوم يستعيد فيه الشعب معاً بكل فخر واعتزاز وإكبار ذكرى توحيد القوات المسلحة تحت علم واحد وشعار واحد وقيادة واحدة. ويُعَبِّر المواطنون في هذا اليوم عن عميق امتنانهم وتقديرهم للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» الذي استطاع بمؤازرة إخوانه القادة المؤسسين توحيد القوات المسلحة لتكون درعاً حامياً وسياجاً منيعاً يحفظ للوطن سيادته وأمنه واستقراره. لقد كان قرار توحيد القوات المسلحة في السادس من مايو عام 1976 إيذاناً بمرحلة جديدة أطلقت الطاقات لعملية تطوير وتحديث شاملة مبنية على أسس علمية بهدف تعزيز قدرات قواتنا المسلحة التي استطاعت أن تثبت وجودها في أكثر من معترك، سواء من خلال مشاركتها في عمليات حفظ السلام أو مساهمتها الإنسانية على جميع الصعد، أو من خلال اشتراكها في تمارين ثنائية أو جماعية مشتركة.
وشهدت القوات المسلحة في السنوات الماضية عمليات تحديث جذرية، أحدثت نقلة نوعية كبيرة في أدائها كمّاً وكيفاً في جميع أفرعها البرية والبحرية والجوية، وتلتزم هذه القوات بمواصلة أداء مهامها الوطنية في ظل القيادة الحكيمة لقيادتنا الرشيدة.

محمد المهيري
الإمارات
ذكرى توحيد القوات المسلحة
توحيد القوات المسلحة
القوات المسلحة
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