السبت 6 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

قائد عام شرطة أبوظبي: ذكرى توحيد القوات المسلحة يوم عظيم في تاريخ الإمارات

قائد عام شرطة أبوظبي: ذكرى توحيد القوات المسلحة يوم عظيم في تاريخ الإمارات
6 مايو 2023 01:19

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات.. ريادة واستشراف لمستقبل حقوق الإنسان
الإمارات تدعو إلى معالجة النزاعات في أوكرانيا والبوسنة وكوسوفو

أكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي أن احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بالذكرى ال(47) لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية في السادس من مايو هو احتفال بيوم عظيم تعتز به الإمارات في تاريخها ويجسد الرؤية الثاقبة للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بأن امتلاك القوة ركن أساس في بناء الدولة، فجعل بناء القوات المسلحة هدفًا استراتيجيًا وأولوية قصوى انعكست في بناء جيش موحد متماسك أسهم بقوة في ترسيخ اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة ودعم الأشقاء وحفظ الأمن والسلام وتعزيز ريادتها محلياً وإقليمياً وعالمياً. وأضاف معاليه، أننا نثمن اهتمام ودعم ورعاية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» في الذكرى السابعة والأربعين لتوحيد القوات المسلحة والتي تأتي وقد حققت إنجازات شامخة في مسيرة بنائها برؤية القيادة ودقة التخطيط وكفاءة التنفيذ وعزم الرجال.. وقد تكللت المسيرة بنجاح مشهود يتجسد فيما وصلت إليه قواتنا من قدرة وكفاءة وجاهزية وفاعلية، وقدمت نموذجاً يحتذى به في تكوين الكوادر الوطنية وتأهيلها علمياً ومعرفياً مشيداً بجهودها وعطاءاتها في سبيل الدفاع عن أمن الإمارات وعزتها. ولفت إلى أن توحيد القوات المسلحة عزز منجزات الاتحاد في بناء دولة عصرية قادرة على حماية مكتسبات الوطن والمواطن، وتوفير الأمن والاستقرار والطمأنينة لشعب الإمارات والمقيمين على أرضها، والتصدي للمخاطر وانعكس ذلك كله في التطور الكبير والنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة منذ تأسيسها. ووجه تحية تقدير لمنتسبي القوات المسلحة الذين يقدمون أفضل الأمثلة في الولاء والانتماء والوفاء للوطن، والذين حافظوا على راية الوطن خفاقة عالية في ميادين الواجب، مجدداً عهد الولاء والوفاء للوطن وللقيادة الرشيدة.

شرطة أبوظبي
القوات المسلحة
الإمارات
توحيد القوات المسلحة
القوات المسلحة الإماراتية
ذكرى توحيد القوات المسلحة
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
جانب من ندوة «تحديات الريادة واستشراف المستقبل لحالة حقوق الإنسان بالإمارات» في جنيف (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات.. ريادة واستشراف لمستقبل حقوق الإنسان
اليوم 01:21
الملك تشارلز الثالث
عربي ودولي
تشارلز الثالث.. «تتويج الـ1000 عام»
اليوم 01:21
أعمدة الدخان تتصاعد من الخرطوم
عربي ودولي
الخارجية السعودية: مبادرة لاستضافة طرفي الأزمة السودانية في جدة
اليوم 01:21
ألكسندر فوتشيتش
عربي ودولي
الرئيس الصربي يتعهد بنزع السلاح في البلاد
اليوم 01:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©