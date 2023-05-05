قائد عام شرطة أبوظبي: ذكرى توحيد القوات المسلحة يوم عظيم في تاريخ الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي أن احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بالذكرى ال(47) لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية في السادس من مايو هو احتفال بيوم عظيم تعتز به الإمارات في تاريخها ويجسد الرؤية الثاقبة للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بأن امتلاك القوة ركن أساس في بناء الدولة، فجعل بناء القوات المسلحة هدفًا استراتيجيًا وأولوية قصوى انعكست في بناء جيش موحد متماسك أسهم بقوة في ترسيخ اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة ودعم الأشقاء وحفظ الأمن والسلام وتعزيز ريادتها محلياً وإقليمياً وعالمياً. وأضاف معاليه، أننا نثمن اهتمام ودعم ورعاية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» في الذكرى السابعة والأربعين لتوحيد القوات المسلحة والتي تأتي وقد حققت إنجازات شامخة في مسيرة بنائها برؤية القيادة ودقة التخطيط وكفاءة التنفيذ وعزم الرجال.. وقد تكللت المسيرة بنجاح مشهود يتجسد فيما وصلت إليه قواتنا من قدرة وكفاءة وجاهزية وفاعلية، وقدمت نموذجاً يحتذى به في تكوين الكوادر الوطنية وتأهيلها علمياً ومعرفياً مشيداً بجهودها وعطاءاتها في سبيل الدفاع عن أمن الإمارات وعزتها. ولفت إلى أن توحيد القوات المسلحة عزز منجزات الاتحاد في بناء دولة عصرية قادرة على حماية مكتسبات الوطن والمواطن، وتوفير الأمن والاستقرار والطمأنينة لشعب الإمارات والمقيمين على أرضها، والتصدي للمخاطر وانعكس ذلك كله في التطور الكبير والنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة منذ تأسيسها. ووجه تحية تقدير لمنتسبي القوات المسلحة الذين يقدمون أفضل الأمثلة في الولاء والانتماء والوفاء للوطن، والذين حافظوا على راية الوطن خفاقة عالية في ميادين الواجب، مجدداً عهد الولاء والوفاء للوطن وللقيادة الرشيدة.