السبت 6 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

عبدالله المري: نفخر بجهود قواتنا المسلحة في الحفاظ على المكتسبات

عبدالله المري: نفخر بجهود قواتنا المسلحة في الحفاظ على المكتسبات
6 مايو 2023 01:19

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات.. ريادة واستشراف لمستقبل حقوق الإنسان
الإمارات تدعو إلى معالجة النزاعات في أوكرانيا والبوسنة وكوسوفو

رفعت القيادة العامة لشرطة دبي أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات، بمناسبة الذكرى ال 47 لتوحيد القوات المسلحة.
وثمنت القيادة العامة لشرطة دبي الدور الكبير والاستثنائي للقوات المسلحة الإماراتية في خدمة الوطن وإعلاء كلمته، مشيدة بالجهود الحثيثة المبذولة في بناء قوة عسكرية عصرية متطورة يفخر بها الجميع، تنشر الأمن والأمان في ربوع الوطن وتعزز من استقراره وتحمي حدوده، ويقدم رجالها أسمى معاني التضحيات في ميادين العز والفخر. وقال معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي،:«في الذكرى الـ 47 لتوحيد قواتنا المُسلحة نُعرب عن فخرنا واعتزازنا برجال الوطن وسواعد الأبطال الذين يحرصون كل الحرص على تعزيز الأمن والأمان والمحافظة على المكتسبات الوطنية، والعمل قُدماً من أجل رفعة الوطن وعلو شأنه بين الأمم».
وأكد معاليه، أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات عملت على إنشاء قوات مُسلحة ذات مستوى عالمي من الكفاءة على كافة المستويات والقدرات القتالية والعملياتية العالية المدعومة بأحدث التقنيات والعتاد والتجهيزات والتدريبات.
وأضاف معاليه أنه على مدى السنوات الماضية أثبتت قواتنا المسلحة أنها درع الإمارات الحصين ومصنع الرجال الأقوياء المستعدين دائماً للدفاع عن وطنهم بكل غال ونفيس، متمتعين بالإيمان والولاء والقوة التي تصنع الاستقرار والسلام وتدافع عن الحق وتنصر المظلوم.

عبدالله المري
القوات المسلحة
الإمارات
توحيد القوات المسلحة
القوات المسلحة الإماراتية
ذكرى توحيد القوات المسلحة
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
جانب من ندوة «تحديات الريادة واستشراف المستقبل لحالة حقوق الإنسان بالإمارات» في جنيف (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات.. ريادة واستشراف لمستقبل حقوق الإنسان
اليوم 01:21
الملك تشارلز الثالث
عربي ودولي
تشارلز الثالث.. «تتويج الـ1000 عام»
اليوم 01:21
أعمدة الدخان تتصاعد من الخرطوم
عربي ودولي
الخارجية السعودية: مبادرة لاستضافة طرفي الأزمة السودانية في جدة
اليوم 01:21
ألكسندر فوتشيتش
عربي ودولي
الرئيس الصربي يتعهد بنزع السلاح في البلاد
اليوم 01:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©