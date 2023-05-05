عبدالله المري: نفخر بجهود قواتنا المسلحة في الحفاظ على المكتسبات

دبي (الاتحاد)

رفعت القيادة العامة لشرطة دبي أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات، بمناسبة الذكرى ال 47 لتوحيد القوات المسلحة.

وثمنت القيادة العامة لشرطة دبي الدور الكبير والاستثنائي للقوات المسلحة الإماراتية في خدمة الوطن وإعلاء كلمته، مشيدة بالجهود الحثيثة المبذولة في بناء قوة عسكرية عصرية متطورة يفخر بها الجميع، تنشر الأمن والأمان في ربوع الوطن وتعزز من استقراره وتحمي حدوده، ويقدم رجالها أسمى معاني التضحيات في ميادين العز والفخر. وقال معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي،:«في الذكرى الـ 47 لتوحيد قواتنا المُسلحة نُعرب عن فخرنا واعتزازنا برجال الوطن وسواعد الأبطال الذين يحرصون كل الحرص على تعزيز الأمن والأمان والمحافظة على المكتسبات الوطنية، والعمل قُدماً من أجل رفعة الوطن وعلو شأنه بين الأمم».

وأكد معاليه، أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات عملت على إنشاء قوات مُسلحة ذات مستوى عالمي من الكفاءة على كافة المستويات والقدرات القتالية والعملياتية العالية المدعومة بأحدث التقنيات والعتاد والتجهيزات والتدريبات.

وأضاف معاليه أنه على مدى السنوات الماضية أثبتت قواتنا المسلحة أنها درع الإمارات الحصين ومصنع الرجال الأقوياء المستعدين دائماً للدفاع عن وطنهم بكل غال ونفيس، متمتعين بالإيمان والولاء والقوة التي تصنع الاستقرار والسلام وتدافع عن الحق وتنصر المظلوم.