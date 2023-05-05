سيف الشامسي: ذكرى توحيد القوات المسلحة مناسبة وطنية تعزز من مسيرة الدولة

الشارقة (الاتحاد)

أكد اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة بمناسبة الذكرى الـ 47 لتوحيد القوات المسلحة: أننا نشهد اليوم مناسبة وطنية رفيعة الشأن، لقرار تاريخي أقره المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، تأصيلاً لمرتكزات الاتحاد وتعزيزاً لمسيرته، والمتمثل في توحيد القوات المسلحة الإماراتية، بدعم إخوانه القادة المؤسسين.

وأشار اللواء الشامسي، إلى إن السادس من مايو من كل عام يمثل ذكرى تاريخية وطنية، تشهد على إسهامات قواتنا المسلحة الباسلة في ميادين البذل والعطاء والتضحية، وجهودهم التي اتضحت من خلال أدوارهم الوطنية والإنسانية في سبيل تعزيز أمن واستقرار دولة الإمارات العربية المتحدة، لافتاً إلى إن أياديهم البيضاء امتدت لتقدم الدعم في مختلف الساحات الإنسانية للدول العربية الشقيقة، وعدد من الدول المنكوبة في مختلف أقطار العالم. وبهذه المناسبة المجيدة رفع اللواء سيف الزري الشامسي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وإخوانهم الكرام أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى سمو نواب الحكام، وأولياء العهود، مشيداً بدعمهم الكبير والمستمر لقواتنا المسلحة وتمكينها من أداء دورها ورسالتها في حماية الوطن ومقدراته وإنجازاته الباهرة، وتعزيز الأمن والسلام والاستقرار في ربوع العالم انطلاقاً من توجيهات قيادتهم الرشيدة واستجابة لتطلعاتها في تحقيق عزة الوطن وشموخه وإعلاء مكانته بين الأمم.