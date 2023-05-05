السبت 6 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

صقر غباش: ذكرى توحيد قواتنا المسلحة علامة بارزة في مسيرة الوطن

صقر غباش: ذكرى توحيد قواتنا المسلحة علامة بارزة في مسيرة الوطن
6 مايو 2023 01:19

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
الإمارات.. ريادة واستشراف لمستقبل حقوق الإنسان
الإمارات تدعو إلى معالجة النزاعات في أوكرانيا والبوسنة وكوسوفو

أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن قرار توحيد قواتنا المسلحة الباسلة تحت راية واحدة وبروح وطنية واحدة، يشكل أهم مرتكزات دولة الاتحاد، ففي هذا اليوم من العام 1976 اتخذ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، قرارهم التاريخي والمصيري النابع من نظرة ثاقبة وفكر مستنير بتوحيد القوات المسلحة، لتكون الحصن المنيع تحت راية الاتحاد لحماية إنجازات وطننا العزيز. وقال معاليه، إن الذكرى السابعة والأربعين لتوحيد القوات المسلحة مناسبة وطنية مجيدة نستذكر خلالها عظيم العمل الذي أنجزه الآباء المؤسسون، وما قدموه لوطننا من أعمال خالدة. وتقدم باسم المجلس بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، مُشيداً برؤيته الحكيمة، وحرصه الدائم على ازدهار وتقدم الوطن والحفاظ على منجزاته، كما يتوجّه بالتهنئة إلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى جميع أبنائنا البواسل من منتسبي القوات المسلحة، وإلى شعبنا الكريم بهذه الذكرى الغالية.

صقر غباش
الإمارات
القوات المسلحة
توحيد القوات المسلحة
القوات المسلحة الإماراتية
ذكرى توحيد القوات المسلحة
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
جانب من ندوة «تحديات الريادة واستشراف المستقبل لحالة حقوق الإنسان بالإمارات» في جنيف (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات.. ريادة واستشراف لمستقبل حقوق الإنسان
اليوم 01:21
الملك تشارلز الثالث
عربي ودولي
تشارلز الثالث.. «تتويج الـ1000 عام»
اليوم 01:21
أعمدة الدخان تتصاعد من الخرطوم
عربي ودولي
الخارجية السعودية: مبادرة لاستضافة طرفي الأزمة السودانية في جدة
اليوم 01:21
ألكسندر فوتشيتش
عربي ودولي
الرئيس الصربي يتعهد بنزع السلاح في البلاد
اليوم 01:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©