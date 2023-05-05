صقر غباش: ذكرى توحيد قواتنا المسلحة علامة بارزة في مسيرة الوطن

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن قرار توحيد قواتنا المسلحة الباسلة تحت راية واحدة وبروح وطنية واحدة، يشكل أهم مرتكزات دولة الاتحاد، ففي هذا اليوم من العام 1976 اتخذ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، قرارهم التاريخي والمصيري النابع من نظرة ثاقبة وفكر مستنير بتوحيد القوات المسلحة، لتكون الحصن المنيع تحت راية الاتحاد لحماية إنجازات وطننا العزيز. وقال معاليه، إن الذكرى السابعة والأربعين لتوحيد القوات المسلحة مناسبة وطنية مجيدة نستذكر خلالها عظيم العمل الذي أنجزه الآباء المؤسسون، وما قدموه لوطننا من أعمال خالدة. وتقدم باسم المجلس بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، مُشيداً برؤيته الحكيمة، وحرصه الدائم على ازدهار وتقدم الوطن والحفاظ على منجزاته، كما يتوجّه بالتهنئة إلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى جميع أبنائنا البواسل من منتسبي القوات المسلحة، وإلى شعبنا الكريم بهذه الذكرى الغالية.