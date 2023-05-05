سهيل المزروعي: القوات المسلحة كفاءة وجهوزية دائمة

أبوظبي (وام)

أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن السادس من مايو عام 1976 مثل علامة فارقة في تاريخ اتحاد دولة الإمارات والذي شهد القرار التاريخي الذي أصدره الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، رحمهم الله، بتوحيد القوات المسلحة، وشكّل صمام الأمان لدولة الإمارات، وخطوة عظيمة أسهمت في توطيد دعائم الاتحاد.

وتقدم معاليه بمناسبة الذكرى الـ 47 لتوحيد القوات المسلحة بالتهنئة للقيادة الرشيدة وقادة وأفراد ومنتسبي القوات المسلحة بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الإماراتيين، موجهاً كل تحية إعزاز وتقدير لدورهم في مسيرة التنمية، مشيراً إلى أن قرار توحيد القوات المسلحة يجسّد الرؤى الاستشرافية والنظرة الثاقبة للآباء المؤسسين.

وقال معاليه: «لعبت قواتنا المسلحة دوراً محورياً ليس على الصعيد المحلي فحسب بل على المستويين الإقليمي والعالمي».

وأضاف: «نفتخر بكفاءة وجهوزية القوات المسلحة التي تحظى بدعم القيادة الرشيدة».