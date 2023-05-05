السبت 6 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

سهيل المزروعي: القوات المسلحة كفاءة وجهوزية دائمة

سهيل المزروعي: القوات المسلحة كفاءة وجهوزية دائمة
6 مايو 2023 01:19

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات.. ريادة واستشراف لمستقبل حقوق الإنسان
الإمارات تدعو إلى معالجة النزاعات في أوكرانيا والبوسنة وكوسوفو

أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن السادس من مايو عام 1976 مثل علامة فارقة في تاريخ اتحاد دولة الإمارات والذي شهد القرار التاريخي الذي أصدره الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، رحمهم الله، بتوحيد القوات المسلحة، وشكّل صمام الأمان لدولة الإمارات، وخطوة عظيمة أسهمت في توطيد دعائم الاتحاد.
وتقدم معاليه بمناسبة الذكرى الـ 47 لتوحيد القوات المسلحة بالتهنئة للقيادة الرشيدة وقادة وأفراد ومنتسبي القوات المسلحة بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الإماراتيين، موجهاً كل تحية إعزاز وتقدير لدورهم في مسيرة التنمية، مشيراً إلى أن قرار توحيد القوات المسلحة يجسّد الرؤى الاستشرافية والنظرة الثاقبة للآباء المؤسسين.
وقال معاليه: «لعبت قواتنا المسلحة دوراً محورياً ليس على الصعيد المحلي فحسب بل على المستويين الإقليمي والعالمي».
وأضاف: «نفتخر بكفاءة وجهوزية القوات المسلحة التي تحظى بدعم القيادة الرشيدة».

سهيل المزروعي
القوات المسلحة
توحيد القوات المسلحة
القوات المسلحة الإماراتية
ذكرى توحيد القوات المسلحة
الإمارات
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
جانب من ندوة «تحديات الريادة واستشراف المستقبل لحالة حقوق الإنسان بالإمارات» في جنيف (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات.. ريادة واستشراف لمستقبل حقوق الإنسان
اليوم 01:21
الملك تشارلز الثالث
عربي ودولي
تشارلز الثالث.. «تتويج الـ1000 عام»
اليوم 01:21
أعمدة الدخان تتصاعد من الخرطوم
عربي ودولي
الخارجية السعودية: مبادرة لاستضافة طرفي الأزمة السودانية في جدة
اليوم 01:21
ألكسندر فوتشيتش
عربي ودولي
الرئيس الصربي يتعهد بنزع السلاح في البلاد
اليوم 01:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©