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عبدالملك بن كايد القاسمي: القوات المسلحة أضحت نموذجاً للجيش العصري المتطور

عبدالملك بن كايد القاسمي: القوات المسلحة أضحت نموذجاً للجيش العصري المتطور
6 مايو 2023 01:19

رأس الخيمة (وام)

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أكد معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أن قرار توحيد القوات المسلحة، يعد من أعظم القرارات التي اتخذت في مسيرة دولة الاتحاد، لأنه كان البداية الحقيقية لمسيرة التطوير والتحديث التي شهدتها قواتنا المسلحة على المستويات كافة، وفي كل تشكيلاتها واختصاصاتها حتى أصبحت قوة ضاربة مسلحة ومدربة وفق أحدث نظم التدريب والعتاد العسكري في العالم، لحماية المكتسبات وصنع السلام والمساهمة في حمايته وتحقيقه في المنطقة والعالم.
وقال الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي في كلمته بمناسبة ذكرى يوم التوحيد لـ 47: «أضحت القوات المسلحة بعون من الله، وبتوجيهات القيادة الرشيدة، وبجهود أبنائها المخلصين، نموذجاً للجيش العصري المتطور، يصون السيادة والاستقلال، ويعزز الأمن والاستقرار، ويرسخ قيم الولاء والفداء للوطن، وحامياً لدولة الاتحاد».
وأضاف الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي «نحتفل اليوم جميعاً بيوم من أمجد أيامنا الوطنية، ونستعيد معاً بكل فخر واعتزاز وإكبار ذكرى مرور 47 على توحيد القوات المسلحة».

عبدالملك بن كايد القاسمي
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ذكرى توحيد القوات المسلحة
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