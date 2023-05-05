عبد العزيز النعيمي: القوات المسلحة تصون استقلال الوطن وسيادته

عجمان (وام)

أكد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، أن توحيد القوات المسلحة أعظم قرارات دولة الاتحاد، فقد تميّز بالحكمة واستشرف المستقبل، ففي السادس من مايو عام 1976 اتخذ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسون، قرارهم التاريخي بتوحيد القوات المسلحة وبناء جيش موحد يحمي تراب الوطن ويصون أمنه واستقراره وإنجازاته ومكتسباته، ويرسخ نجاحات مسيرتنا التنموية، ويدعم أركان نهضتنا الرائدة.

وقال، في كلمة له: «إن المؤسسة العسكرية ظلت طوال تاريخها العريق والمشرف هي السند لهذا الوطن والسور المتين الذي يحفظ منجزاتنا ومكتسباتنا».

وقال: «إن السادس من مايو يوم العزة والفخر والوفاء للقيادة الرشيدة، ولما وصلت إليه قواتنا المسلحة بكل فروعها من قوة واقتدار وتميز وجاهزية».