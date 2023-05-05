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سالم بن سلطان القاسمي: ذكرى توحيد القوات المسلحة من الأيام الخالدة في ذاكرة الوطن

سالم بن سلطان القاسمي: ذكرى توحيد القوات المسلحة من الأيام الخالدة في ذاكرة الوطن
6 مايو 2023 01:19

رأس الخيمة (وام)

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أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، أن الاحتفال بالذكرى الـ 47 لتوحيد القوات المسلحة يعد من الأيام الخالدة في ذاكرة الوطن، وعلامة مضيئة في تاريخ دولتنا، وتعزيز مسيرة الاتحاد. وقال الشيخ سالم بن سلطان القاسمي في كلمة بهذه المناسبة، إن شعب دولتنا يتذكر بكل الفخر والاعتزاز الإنجازات الكبرى التي حققتها الدولة في ظل القيادة الرشيدة للدولة، معرباً عن شعوره بالاعتزاز والفخر للمستوى المتطور والمكانة المتميزة التي تتبوأها القوات المسلحة لدولة الإمارات، والدور الريادي في دعم السلم والأمن العالمي على الساحتين العربية والدولية، إضافة إلى مد يد العون للشعوب المنكوبة في مناطق الكوارث والحروب والأزمات، ما يكسبها الاحترام لدى دول العالم. وأضاف الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، أن القوات المسلحة أصبحت بفضل دعم القيادة الرشيدة، الحصن الحصين للوطن، والدرع الواقي لأمن واستقرار الوطن وسلامة أراضيه، تدافع عن سيادته وأمنه واستقراره، وتحفظ منجزاته ومكتسباته، مصدر فخرنا واعتزازنا.

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