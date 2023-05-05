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فيصل بن سلطان القاسمي: قواتنا المسلحة مصنع الرجال

فيصل بن سلطان القاسمي: قواتنا المسلحة مصنع الرجال
6 مايو 2023 01:19

الشارقة (وام)

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أكد الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي، أن قواتنا المسلحة أثبتت أنها مصنع الرجال البواسل المستعدين دائماً للدفاع والذود عن الوطن.
وقال الشيخ فيصل القاسمي في كلمة له في ذكرى توحيد القوات المسلحة، إن هذه المناسبة الوطنية مصدر فخر واعتزاز لشعب الإمارات، منوهاً بالإنجازات التي حققتها قواتنا المسلحة ترسيخاً لسيادة الدولة، وبذل الغالي والنفيس لحمايتها وصون أمنها.
ورفع الشيخ فيصل القاسمي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الحكيمة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وشعب الإمارات بهذه المناسبة التي تعد لحظة تاريخية مهمة، تعكس جهود الآباء المؤسسين، رحمهم الله، الذين مضوا قدماً في تشييد أركان الاتحاد وتعزيز مسيرته.

فيصل بن سلطان القاسمي
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القوات المسلحة
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ذكرى توحيد القوات المسلحة
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