بلدية رأس الخيمة: 1544 زيارة تفتيشية تسفر عن 213 مخالفة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

نفذت إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة، خلال الشهر الماضي، 1544 زيارة تفتيشية على مختلف المنشآت الغذائية والصحية في الإمارة، وأسفرت عن توجيه 213 مخالفة وإنذاراً. وشملت تلك الزيارات المنشآت التي تقع تحت اختصاص قسم الرقابة الصحية والبيئية وقسم الرقابة الغذائية والتي تم رصد عدد من الملاحظات وتوجيه التعليمات المتعلقة باشتراطات الصحة العامة وسلامة المنتجات والخدمات المقدمة للجمهور المستهلك.

وقالت شيماء الطنيجي، مدير إدارة الصحة العامة في الدائرة: «إنه خلال الشهر الماضي تمكن المراقبون التابعون إلى الصحة العامة من تنفيذ جولات ميدانية بلغ عددها 1544 جولة على مختلف المنشآت، كما بلغت أعداد الزيارات المنفذة على المنشآت الغذائية 1392 زيارة، فيما نفذ قسم الرقابة الصحية والبيئية 152 جولة تفتيشية، على مختلف المنشآت الصحية والمهنية».

وذكرت أن قسم الرقابة الغذائية تمكن من زيارة جميع أنواع المنشآت الغذائية، مع التركيز على المنشآت عالية الخطورة مثل البيع بالتجزئة منها السوبر ماركت والهايبرماركت والمطاعم والمطابخ الشعبية ومحال بيع الحلويات والشكولاته وغيرها.

وأضافت: «تمثلت المنشآت التي تمت زيارتها من قبل الرقابة الصحية والبيئية بمراكز التجميل والعناية الشخصية النسائية والرجالية ومقاهي تقديم الشيشة ومنافذ بيع وتعبئة مادة الحناء ومراكز ومنافذ بيع المواد التجميلية والعطور والبخور ومراكز التدليك والاسترخاء ومحال كي وغسيل الملابس وجميع المنشآت التابعة لقسم الرقابة والخدمات البيطرية».

ولفتت إلى أن قسم الرقابة الغذائية تمكن من تحرير مخالفات على المنشآت، بلغت 133 مخالفة، فيما بلغت المخالفات الموجهة إلى المنشآت الصحية والبيئية 47 مخالفة و33 إنذاراً، ورصد 516 منشأة مستوفية اشتراطات الصحة العامة كافة.

وذكرت أن أهم المخالفات والملاحظات التي تم رصدها خلال تلك الزيارات تمثلت بالنسبة للرقابة الغذائية في سوء تخزين وعرض المواد الغذائية وعدم الالتزام بنظافة المنشأة والنظافة الشخصية وعدم مطابقة اشتراطات الحفظ في درجات الحرارة المطلوبة والبيع وعرض المواد الغذائية خارج المحل، حيث تم اتخاذ إجراء الإنذار والمخالفة، وفي حالات بسيطة تم إغلاق المنشآت المخالفة إدارياً.

وأشارت إلى أن الرقابة الصحية والبيئية جاءت نتيجة تشغيل عمال من دون استخراج بطاقات صحية وعدم التزام العاملين بالزي المخصص للعمل وعدم الاهتمام بنظافة وتعقيم الأجهزة والأدوات المستخدمة، ومصادرة مواد تجميلية منتهية الصلاحية.