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وزير الداخلية الليبيري يطلع على «المدينة الآمنة» بشرطة أبوظبي

وزير الداخلية الليبيري خلال الزيارة (من المصدر)
6 مايو 2023 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

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اطلع معالي فارني سيرليف، وزير الداخلية بجمهورية ليبيريا الصديقة، والوفد المرافق، على أفضل الممارسات التقنية والذكية المطبقة في مركز المدينة الآمنة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
واستمع معاليه والوفد المرافق، خلال الزيارة، إلى شرح من المقدم المهندس أحمد سرور الشامسي، مدير مركز المدينة الآمنة، حول إنجازات «المدينة الآمنة» والتقنيات والأنظمة الذكية المستخدمة، وآلية العمل وارتباطها بالأبراج وأنظمة الضبط الآلي الذكية والكاميرات والأنظمة المبتكرة في إدارة السلامة المرورية، والتي تعد أحد المشاريع الريادية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن الخطط الاستراتيجية للتطوير، والتحديث والتنبؤ بالجريمة والوقاية منها، وتعزيز مستوى إدارة السلامة المرورية والإمكانات المتطورة في مجال تحليل البيانات المرورية والجنائية.
وثمن معالي وزير الداخلية الليبيري التطور الكبير الذي حققته القيادة العامة لشرطة أبوظبي في مجال توظيف التقنيات الحديثة، وإنجازات مركز المدينة الآمنة في الاستعانة بتقنيات متطورة تعد الأحدث على المستوى العالمي في الرقابة الإلكترونية للطرق، وتحليل البيانات المرورية والجنائية.

أبوظبي
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