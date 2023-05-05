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27 وفداً دبلوماسياً استقبلتهم منصة شرطة دبي في معرض سوق السفر العربي

27 وفداً دبلوماسياً استقبلتهم منصة شرطة دبي في معرض سوق السفر العربي
6 مايو 2023 01:18

دبي (الاتحاد)

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استقبلت القيادة العامة لشرطة دبي، خلال منصتها المشاركة في معرض سوق السفر العربي 2023، 27 وفداً دبلوماسياً يمثلون دولاً عربية وأجنبية، حرصوا على الاطلاع على خدمات ومشاركات شرطة دبي المرتبطة بالقطاع السياحي.
وأشادت الوفود الرسمية من قناصل وسفراء وضباط ارتباط، بالخدمات المعروضة في المنصة، مؤكدين السمعة المتميزة والريادية لخدمات شرطة دبي الأمنية والتقنية المبتكرة، والتي اختصرت بأدواتها ومنصاتها الذكية رحلة المتعاملين، سواء من السياح أو مقيمي ومواطني الدولة، وعززت شعورهم بالسعادة والأمان.
وأكد العميد خلفان عبيد الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن المنصة شهدت إقبالاً جماهيرياً كبيراً من زوار المعرض، وحرصاً على التعرف عن قرب إلى خدمات شرطة دبي، ومشاهدة العروض والفعاليات، والانضمام إلى الورش التثقيفية والتوعوية الخاصة بخدمات شرطة دبي السياحية.

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