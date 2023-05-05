«أبوظبي للدفاع المدني» تحتفل باليوم العالمي لرجال الإطفاء

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت هيئة أبوظبي للدفاع المدني باليوم العالمي لرجال الإطفاء، الذي يصادف الرابع من مايو سنوياً في مجلس الفارس الشهم 2، ويأتي تقديراً لدورهم الكبير في إخماد الحرائق وتعريف المجتمعات بدورهم البطولي وتضحياتهم في الحوادث والمخاطرة بحياتهم والعمل وفق حسابات دقيقة لكل ثانية في سبيل حماية الأرواح والحفاظ على الممتلكات.

وثمن العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، دعم ورعاية القيادة الرشيدة بتوفير الإمكانات المتطورة وفق أفضل معايير الأمن والسلامة، بما يمكن رجال الإنقاذ والإطفاء والإسعاف من التعامل مع مختلف أنواع الحوادث.

وكرم المتميزين في مجال الإطفاء والفائزين في المسابقة التي أبرزت جاهزية رجال الإطفاء في أداء المهام المختلفة، مشيداً بحرصهم على تطوير إمكاناتهم ومتابعة المستجدات التطويرية في مجالات عملهم حتى يكونوا على قدرة كبيرة على التصرف السريع في التعامل مع مختلف الحالات.

وأكد حرص الهيئة واهتمامها المتواصل بتنفيذ توجهات حكومة أبوظبي بإيجاد بيئة مجتمعية آمنة ومستدامة تنعم بالسلامة والاستقرار وتعزيز السلوكيات الإيجابية في التعامل مع مختلف أنواع مخاطر الحريق، ونشر ثقافة الوعي الوقائي ومعالجة الآثار السلبية التي قد تؤثر على سلامة أفراد المجتمع.