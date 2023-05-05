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«شرطة دبي» تضم موظفي جهتين إلى «إسعاد»

الجانبان عقب التوقيع (من المصدر)
6 مايو 2023 01:18

دبي (الاتحاد)

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وقع مركز بطاقة إسعاد التابع للقيادة العامة لشرطة دبي، مذكرتي تعاون مع كل من ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وهيئة الموارد العامة في رأس الخيمة، وذلك في منصة شرطة دبي بمعرض سوق السفر العربي 2023، والمقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 1 وحتى 4 من شهر مايو الجاري.
وبموجب مذكرتي التعاون، ينضم موظفو الجهتين، إلى برنامج إسعاد الذي تُصدره شرطة دبي، والذي يحصر ويجمع فيه العروض والخصومات كافة والمزايا التي تقدمها الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحول العالم.
وقع مذكرة التعاون من جانب شرطة دبي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، ومن جانب ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، راشد محمد المنصوري، المدير التنفيذي لإدارة الخدمات المساندة بالإنابة، بحضور منى العامري، مدير مركز بطاقة إسعاد، وعدد من الضباط والموظفين من كلا الجانبين.
ووقع مذكرة التعاون من جانب شرطة دبي، اللواء سيف محمد بن عابد، مدير الإدارة العامة للمالية، ومن جانب هيئة الموارد العامة في رأس الخيمة، يوسف حسين الخياط، رئيس قسم الموارد والخدمات المساندة، بحضور منى العامري، مدير مركز بطاقة إسعاد، وعدد من الضباط والموظفين من كلا الجانبين.

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شرطة دبي
بطاقة إسعاد
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